Balamondo, che la festa cominci. Casadei: "Il liscio vive ancora"

Il liscio incontra la modernità e in nuovi ritmi, ma senza dimenticare mai la tradizione che l’ha reso grande in Italia e nel mondo. Dal primo al 4 settembre a Rimini torna Balamondo World music festival, trainato come sempre dalla Mirko Casadei folk orchestra. Quattro eventi che porteranno sul palco di piazza Cavour (dalle 21.30) grandi nomi del passato e giovani autori, in un filo conduttore tra ieri e oggi. Accompagnati dal figlio di Raoul Casadei saliranno sul palco i Nomadi lunedì 1, Paolo Jannacci il giorno seguente; poi spazio alle parole con l’incontro Il liscio e i mondi lontanissimi il 3 alle 19 al Grand Hotel di Rimini, con Mirko Casadei, Mirco Mariani degli Extraliscio e il giornalista Pierfrancesco Pacoda. Gran finale il 4 settembre, direttamente da Xfactor, con i Patagarri. "Ogni anno ricevo decine di lettere in cui cittadini e turisti lamentano l’assenza di luoghi dedicati al ballo in particolare le balere – racconta il sindaco Sadegholvaad –. Rispondo sempre che la fruizione del ballo si è modificata nel tempo, passando dai luoghi al chiuso a quelli all’aperto e Balamondo ne è un esempio". In questo modo, da lunedì piazza Cavour tornerà una balera a cielo aperto e ogni sera fino al 4 settembre sul palco si alternerà un concerto dell’orchestra di Casadei, seguita dall’esibizione degli special guest e infine il gran finale in cui la tradizione nata con Raoul si mischierà con la musica leggera. Nel mezzo di questi appuntamenti, il 3, nel andrà in scena il reading miusicale Il liscio e i mondi lontanissimi, in cui Casadei dialogherà con Mariani, degli Extraliscio, il duo che mischia la musica da balera al punk e il critico musicale Pacoda.

"Il liscio vive ancora – dice Mirko Casadei, direttore artistico di Balamondo –. È una musica identitaria, che non è mai stata impolverata, che svalisca i confini della regione. Quando insieme all’orchestra andiamo in Sicilia o in Trentino, vediamo tante persone, soprattutto giovani, che lo vogliono ballare". Non solo i confini regionali, il liscio e la sua tradizione possono superare anche i confini nazionali diventando Patrimonio dell’Unesco, con la candidatura sostenuta in prima fila dalla Regione. "Il liscio è identità, storia e cultura e per questo sosterremo la candidatura – sottolinea l’assessora regionale Allegni –. Un cammino nato nel 2023 che ora deve essere concretizzato con un dossier che stileremo entro l’autunno con amministratori, scuole di balli, centri di documentazione e naturalmente Mirko Casadei". Un cammino che potrebbe terminare nel giro di tre anni, con la formale candidatura. "Nel 2028 potremmo riuscirci – conclude l’assessore –. Questa è una sfida, degna della resilienza romagnola".