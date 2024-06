Balere sul mare e concerti. L’estate in fotografia

In questi giorni in cui le vacanze si avvicinano per molti, iniziamo il racconto dell’estate a partire attraverso una carellata fotografica. C’è chi ieri sera ha vissuto emozioni forti, aprendo addirittura il concerto di Vasco a San Siro. Sono i Magenta#9, band che da Bologna sono arrivati a un palco fra i più ambiti d’Italia. Palco d’eccezione anche quello del Dall’Ara, dove è andato in scena un grande spettacolo per l’associazione Bimbo Tu. Nel frattempo, Rimini si è trasformata in una balera a cielo aperto con la prima Liscio street parade, mentre a Imola, ancora oggi si può visitare la Fiera agricola del Santerno.