Balestrieri pronti alla grande sfida. Festa per il Palio di Santa Reparata

A Terra del Sole è tutto pronto: oggi alle 16 nel salotto rinascimentale di piazza d’Armi le contrade di Borgo Fiorentino e Borgo Romano si contenderanno la sessantaduesima edizione del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana. Una tradizione rievocativa che si rinnova ogni anno la prima domenica di settembre.

Alle 16, nel cuore della cittadella edificata nel 1564 per volontà di Cosimo I de’ Medici, andrà in scena la sfida di tiro alla balestra che decreterà il vincitore del ‘glorioso vessillo’; l’evento clou di una settimana ricca di liturgie sospese tra sacro e profano: dalla benedizione del Palio durante la celebrazione della Messa in lingua latina alla pittura delle strade ad opera dei giovanissimi contradaioli, e fino alle partecipatissime cene propiziatorie della vigilia. Al rintocco delle campane, i rappresentanti dei due borghi sfileranno dai rispettivi castelli fino alla piazza teatro della contesa. Ad attenderli il commissario granducale, interpretato quest’anno dal sindaco di Premilcuore Sauro Baruffi, chiamato a leggere il bando che darà il via alla gara: un momento volto a rivisitare il rito che si svolse dal 1579 al 1772, quando la cittadella era capoluogo amministrativo, giudiziario, militare e religioso del Granducato. Da qui la scelta di assegnare il ruolo del sovrano a uno dei sindaci delle città un tempo riunite nell’antica provincia della Romagna fiorentina.

Lanciato il bando, avranno luogo esibizioni di sbandieratori, musici e uomini d’arme e la gare di tiro alla fune tra le due contrade. Poi, il momento più atteso: la gara di tiro alla balestra, che vedrà protagonisti sette contradaioli per parte, scelti dai maestri d’arme nel corso delle prove mattutine. Ogni balestriere salirà sul banco di tiro mettendo nel mirino il bersaglio posto a trentasei metri di distanza. Cinque i punti per chi colpirà il bersaglio grosso, del diametro di una moneta da due euro. In caso di parità, si procederà a oltranza. Come sempre, si prevede una gara molto combattuta: la compagnia balestrieri di Terra del Sole è infatti la più titolata d’Italia con ben 13 scudetti in bacheca. Al tiratore più preciso verrà assegnata la balestra d’oro offerta dalla gioielleria Bresciani. L’albo della manifestazione vede in vantaggio i gigliati del Borgo Fiorentino con 33 vittorie contro le 19 dei gialloblu del Leone Rampante.

Riposte le balestre, grande festa con vincitori e vinti pronti a riabbracciarsi al termine di una settimana vissuta a debita distanza. Poi lo sguardo volgerà al 20 e 21 settembre quando la cittadella ospiterà Ad 1387 – battaglia a Terra del Sole, evento rievocativo che porterà all’ombra di Santa Reparata centinaia di rievocatori provenienti da tutta Europa, pronti a riportare le lancette del tempo al periodo compreso tra il 1360 e il 1410.