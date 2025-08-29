Bandini, viaggio nella musica italiana: "Ma non c’è mai un punto di arrivo"

Un poker d’assi per una serata speciale in musica ed è quindi un appuntamento da non perdere perché domani alle 18 saranno a Potenza Picena una formazione straordinaria composta da Ellade Bandini, uno dei più grandi batteristi italiani, dalla cantante Emilia Zamuner, dal bassista Massimo Moriconi e dal pianista Ettore Carucci che accompagneranno lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la canzone italiana. A impreziosire la serata, la partecipazione del fumettista Mauro Cicarè, che offrirà uno sguardo visivo e narrativo sull’universo musicale. Durante l’appuntamento verrà presentato il programma completo della decima edizione del Mugellini Festival.

Bandini, qual è stato lo spunto di questo live?

"Abbiamo sentito la trasmissione televisiva Milleluci dove le ’grandi’ Mina e Raffaella Carrà hanno proposto brani all’apparenza semplici. Si prenda Tuca tuca, possiede uno swing straordinario, e poi Parole parole o Rumore che proporremo a modo nostro, ma sono molto riconoscibili".

Da Guccini a De André a Paolo Conte a Mina: ma quanta strada ha fatto prima di arrivare alla vetta rappresentata da questi artisti?

"La vetta è ancora lontana, perché non c’è mai un arrivo. Ho avuto il piacere di collaborare con grandi artisti, ma ho detto anche molti no perché mi piace viaggiare, avere una certa libertà e non essere legato troppo a un progetto solo, amo poi coltivare ciò che mi piace".

Chi è stato il più esigente?

"De André, lui era tranquillissimo in sala di registrazione ma nel live era un’altra cosa perché sentiva di non potere deludere il pubblico. Guccini si fidava, Mina diceva di suonare come si deve perché nel disco c’è il vostro nome, Paolo Conte era legato alla tradizione. Occorre riconoscere i riferimenti dei musicisti e nel mio caso ho sempre cercato di appropriarmi di più stili".

Qual è stato il live che le è rimasto dentro?

"Penso a quelli di Guccini Fra la via Emilia e il West che ora con i Musici stiamo portando con un progetto teatrale nato da un live di 41 anni fa. Poi quelli del 1998 con De André e quelli di Conte dove non sono ammessi errori, ma tutto deve essere perfetto perché chi paga il biglietto ha il diritto di ascoltare un concerto impeccabile. In sala di registrazione è diverso, si sperimenta, si cambia fino a proporre qualcosa che si avvicina il più possibile a ciò che richiede l’artista".

Qual è stata la palestra che le ha poi permesso di suonare a certi livelli?

"Sono essenzialmente un autodidatta, anche se ho ricevuto qualche insegnamento. La sala da ballo è stata la vera palestra perché ritengo che il metodo sia una prigione, molti musicisti insegnano a suonare secondo le loro preferenze mentre l’importante è frequentare più generi, ascoltarli e farli in modo personale. Quando suoni occorre farlo in modo proprio, avere un suono riconoscibile altrimenti uno è uguale all’altro".