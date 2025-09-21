Barberino Outlet al fianco di Komen alla ’Race for the Cure’ fino a oggi a Bologna

Barberino Outlet, in linea con la vision Csr che contraddistingue Promos e DWS, rinnova per il secondo anno la partecipazione alla Race for The Cure di Bologna, dopo il lungo impegno ormai decennale alle edizioni di Roma e Brescia. Una scelta che conferma la volontà di offrire sostegno concreto alla comunità locale, ribadendo l’impegno a favore di Susan G. Komen Italia.

In occasione della Race for The Cure Bologna 2025, in programma fino a oggi, il team Promos&Friends parteciperà alla corsa con una squadra numerosa e variegata: dipendenti dell’Outlet, lavoratori degli store e rappresentanti dell’azienda correranno fianco a fianco, accompagnati da amici e familiari, per vivere insieme una giornata di solidarietà e condivisione.

Nello stand allestito nel Villaggio della Salute, ai Giardini Margherita, saranno disponibili consulti gratuiti. Inoltre, tutte le visitatrici potranno ritirare la pink Card, che dà diritto a uno sconto speciale del 10% sul prezzo outlet e alla possibilità di vincere esclusivi gadget e voucher. www.barberinooutlet.it