Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Cultura e spettacoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
Cultura e spettacoliBarberino Outlet al fianco di Komen alla ’Race for the Cure’ fino a oggi a Bologna
21 set 2025
REDAZIONE CULTURA E SPETTACOLI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cultura e spettacoli
  3. Barberino Outlet al fianco di Komen alla ’Race for the Cure’ fino a oggi a Bologna

Barberino Outlet al fianco di Komen alla ’Race for the Cure’ fino a oggi a Bologna

Barberino Outlet, in linea con la vision Csr che contraddistingue Promos e DWS, rinnova per il secondo anno la partecipazione...

Barberino Outlet, in linea con la vision Csr che contraddistingue Promos e DWS, rinnova per il secondo anno la partecipazione...

Barberino Outlet, in linea con la vision Csr che contraddistingue Promos e DWS, rinnova per il secondo anno la partecipazione...

Barberino Outlet, in linea con la vision Csr che contraddistingue Promos e DWS, rinnova per il secondo anno la partecipazione alla Race for The Cure di Bologna, dopo il lungo impegno ormai decennale alle edizioni di Roma e Brescia. Una scelta che conferma la volontà di offrire sostegno concreto alla comunità locale, ribadendo l’impegno a favore di Susan G. Komen Italia.

In occasione della Race for The Cure Bologna 2025, in programma fino a oggi, il team Promos&Friends parteciperà alla corsa con una squadra numerosa e variegata: dipendenti dell’Outlet, lavoratori degli store e rappresentanti dell’azienda correranno fianco a fianco, accompagnati da amici e familiari, per vivere insieme una giornata di solidarietà e condivisione.

Nello stand allestito nel Villaggio della Salute, ai Giardini Margherita, saranno disponibili consulti gratuiti. Inoltre, tutte le visitatrici potranno ritirare la pink Card, che dà diritto a uno sconto speciale del 10% sul prezzo outlet e alla possibilità di vincere esclusivi gadget e voucher. www.barberinooutlet.it

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Beneficenzasalute