Barocci superstar: in 60mila per ammirarlo. Alla Galleria Nazionale il meglio della sua produzione La mostra di Federico Barocci a Urbino, con opere provenienti da musei internazionali, chiude il 6 ottobre dopo aver registrato 60mila visitatori. Un evento unico che celebra l'artista come ponte tra Rinascimento e Barocco.