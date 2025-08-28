Beach tennis, il torneo mondiale. Sfida tra campioni al Fantini Club

Fischio d’inizio, ieri, a Cervia, per il Bt200-Itf Beach Tennis World Tour. Sulla spiaggia dorata del Fantini Club, infatti, ha preso il via la competizione che vedrà sfidarsi 140 coppie da più di venti nazioni, tra cui Brasile, Giappone, Spagna e Francia, a Cervia, nel Ravennate. Il torneo di doppio maschile e femminile internazionale, frutto di una collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e l’International Tennis Federation (Itf) durerà fino a sabato, attirando in Riviera tanti curiosi e appassionati. Il montepremi è di 15mila dollari. Al Fantini Club sono disponibili 11 campi da gioco, distribuiti sull’area dello stabilimento, per offrire un programma di incontri continuo e diffuso lungo tutta la spiaggia. Sul campo centrale, identico per dimensioni e allestimento a quello utilizzato per il Pro Tour di beach volley, sono allestite due tribune per il pubblico. Un’esperienza aperta a tutta la città, grazie a iniziative collaterali che coinvolgono sportivi e famiglie (ingresso libero per il pubblico). La sfida è una sorta di ’test pre-mondiale’, essendo programmato a poche settimane di distanza dai Campionati del Mondo di beach tennis, che si terranno a Cesenatico dal primo al 7 settembre.