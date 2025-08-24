Beach tennis sotto il sole del Fantini. Il torneo mondiale fa tappa a Cervia

Sotto il sole tiepido di fine estate e con il rumore delle onde come colonna sonora, la spiaggia dorata del Fantini Club di Cervia si trasforma in un palcoscenico sportivo: il BT200 – ITF Beach Tennis World Tour. Ancora una volta, lo sport in Riviera diventa protagonista e calamita per attrarre un vasto pubblico di appassionati. L’evento unisce sport e ’spettacolo’, perché il torneo di doppio maschile e femminile è di caratura internazionale. Si terrà al Fantini Club da mercoledì 27 a sabato 30 agosto ed è frutto di una collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e l’International Tennis Federation (Itf).

"Ci occupiamo di turismo sportivo da tanti anni – sottolinea Claudio Fantini, imprenditore turistico e Ad del Fantini Group – Ospitare un evento di punta ci rende parte del circuito internazionale. In questi ultimi anni le vacanze sono legate alle passioni dei turisti e lo sport è diventato un elemento trainante nella scelta della destinazione".

Le coppie di campioni che si sfideranno sono più di 140 e arrivano da venti Paesi diversi – Brasile, Giappone, Spagna e Francia, fra i tanti in gara –. Gli undici campi previsti verranno allestiti direttamente sulla spiaggia, trasformando il Fantini Club in una cittadella per gli amanti dello sport. Sul campo centrale, identico per dimensioni e allestimento a quello utilizzato per il Pro Tour di beach volley, verranno montate due tribune per il pubblico. Il torneo assume inoltre il valore di test pre-mondiale, essendo programmato a poche settimane di distanza dai campionati del mondo di beach tennis, che si terranno a Cesenatico dal primo al 7 settembre. Con un montepremi di 15mila dollari, questa sfida rappresenta una tappa nel circuito della federazione interazionale di tennis (Informazioni e iscrizioni su: wikibeach.it/eventi/bt200/).

Un evento che rientra nella filosofia dei cinque ’be’ del Fantini: ’be active’, ovvero muoversi per stare bene; ’be relaxed’, rigenerarsi in un ambiente naturale e accogliente; ’be healthy’, nutrirsi con gusto e consapevolezza; ’be positive’, coltivare entusiasmo, socialità e relazioni; ’be sustainable’, vivere in armonia con l’ambiente. Gli eventi sportivi al Fantini continueranno fino a ottobre: il 6 settembre è in programma una masterclass di Indoor Cycling con Sergio Rodriguez; il 7, un torneo di pickleball; poi bike tour, beach soccer, night run e tantissimi altri.

Del resto, come insegna Woody Allen in Match Point, "a volte, in una partita, la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po’ di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde". Nel tennis, come nella vita.

Amalia Apicella