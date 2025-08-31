Beach Tennis World Tour. Al Fantini lo sport dà spettacolo

Dopo quattro giorni di sport, competizione e divertimento, cala il sipario sul BT200 –ITF Beach Tennis World Tour, appuntamento molto seguito in questi giorni sulla spiaggia del Fantini Club. Quello che è andato in scena è il torneo di doppio maschile e femminile di caratura internazionale, frutto di una collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e l’International Tennis Federation (ITF). Oltre 140 coppie arrivate da più di venti nazioni – tra cui Brasile, Giappone, Spagna e Francia – si sono sfidati sui campi allestiti direttamente sulla spiaggia, trasformando il Fantini Club in una cittadella della passione sportiva. Con un montepremi di 15mila dollari, il BT200 rappresenta, del resto, una tappa di prestigio nel circuito ITF.

Ed ecco dunque chi ha trionfato sulla sabbia. Per quanto riguarda il doppio femminile, le prime classificate sono l’italiana Veronica Casadei e la spagnola Ariadna Costa Graell. Le altre finaliste, Sofia Cimatti e Greta Giusti. Per quanto riguarda il torneo maschile, il podio parla tutto brasiliano. I vincitori sono Andre Baran e Felipe Cogo Loch, seguiti da Leonardo Garrossino Branco e Hugo Paronetto Russo.