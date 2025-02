’Becoming Led Zeppelin’: il film sulla rock band da leggenda

L’impatto della musica scavalca le generazioni. Al punto che a Faenza, in occasione di un corso curato dal Mei alle scuole superiori, risultò che i ragazzi tra i cantautori si ispiravano a De Andrè e tra le band ai Led Zeppelin, formazione che ha raggiunto il suo apice 50 anni fa... Per questo l’evento stasera alle 21 in prima nazionale al Cinema Sarti di Faenza (replica domani alle 17,30 e lunedì 3 alle 21) è davvero speciale. Cinemaincentro e Mei (Meeting etichette indipendenti) presentano il lungometraggio ’Becoming Led Zeppelin’, primo doc mai autorizzato sulla leggendaria band, che ha registrato all’estero un debutto in Imax da record nel suo primo weekend, incassando 3 milioni di dollari al botteghino in 16 Paesi.

Diretto da Bernard MacMahon e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, ’Becoming Led Zeppelin’ ripercorre la storia creativa, musicale e personale del gruppo attraverso le parole della band stessa. Non solo un documentario, non solo un film concerto, ma il racconto della storia più intensa che il rock abbia mai vissuto, che tutti dovrebbero conoscere. L’ascesa fulminea della band è stata rapida e praticamente mai documentata prima di oggi. Quattro ragazzi con la passione per la musica, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham, attraversavano negli anni ’60 i piccoli club di tutta la Gran Bretagna, fino al loro incontro nell’estate del 1968 per una prova che cambiò per sempre le loro vite. I loro percorsi si unirono in una corsa mozzafiato che culminò nel 1970, quando divennero la band numero uno al mondo, i Led Zeppelin.

Il film, che avrà un’introduzione storica di Giordano Sangiorgi, ha molti filmati rari e inediti della delle performance della band.