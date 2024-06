Bentornata stagione della musica

Francesco

Moroni

estate è alle porte e, con il ritorno delle pagine ‘stagionali’, torna anche l’appuntamento settimanale – ogni sabato – con una playlist speciale, freschissima, proposta dalla nostra redazione. Il format resta lo stesso: una canzone dal passato, una appena uscita, un brano italiano, uno straniero e un pezzo scelto un po’ casualmente, un po’ no.

E quest’anno estate fa anche rima con Europei di calcio, e allora il primo brano scelto, quello pescato dalle hit parade passate, rimanda al 2006, a quel Mondiale vinto proprio in Germania: Seven Nation Army dei The White Stripes. Come brano appena uscito ecco 30° di Anna, fenomeno rosa della trap, mentre come pezzo italiano fa da contraltare un grande classico: La collina dei ciliegi di Lucio Battisti. La canzone straniera della settimana è Beautiful Things di Benson Boone, mentre come ultimo consiglio proponiamo Burnin’ and Lootin’ di Bob Marley. Playlist: Seven Nation Army, The White Stripes; 30°, Anna; La collina dei ciliegi, Lucio Battisti; Beautiful Things, Benson Boone; Burnin’ and Lootin’, Bob Marley.