Benvenuti all’Hotelabyrinth. Il mondo visto dagli artisti dentro camere d’albergo

Si chiama Hotelabyrinth il nuovo progetto sviluppato in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024, che prevede un ciclo di residenze multidisciplinari d’artista nelle camere di tre alberghi pesaresi. Per una settimana, l’Hotel Atlantic, il Nouvel Hotel Des Bains e l’Hotel Metropol avranno tra i loro ospiti un performer che potrà osservare la vita che scorre negli spazi dell’albergo per trarne ispirazione e, al termine, regalare al pubblico uno spettacolo. Un progetto presentato da Amat in collaborazione con Apa, Associazione pesarese albergatori, che vedrà come protagonisti il musicista Paolo Benvegnù, la regista teatrale Laura Sicignano e il coreografo Giuseppe Sanniu.

I tre artisti avranno quindi la possibilità di osservare, riflettere e infine condividere con il pubblico, rispettivamente il 22 e 29 settembre e il 6 ottobre, il risultato della loro permanenza sottoforma di traccia performativa, che diventerà poi un’opera futura. "Gli artisti sono stati selezionati nei mesi scorsi attraverso una call a cui hanno risposto in più di 300 – spiega Carlotta Tringali di Amat –. L’idea era proprio quella di coinvolgere persone attive nei diversi settori, dalla scrittura alla composizione musicale fino a quella coreografica, che attraverso la residenza potessero osservare e farsi ispirare dalle tracce lasciate dalle persone che abitano questi hotel, per regalare poi delle performance artistiche".

’Hotelabyrinth’ è stato uno dei "progetti chiave per raccontare la Capitale della Cultura – spiega il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini –. Un’idea originale, che porta un artista a vivere a stretto contatto con i turisti, nei nostri hotel, alla fine della stagione balneare, per dare vita poi ad una performance artistica". Il primo artista ad iniziare la residenza è Paolo Benvegnù, che fino al 22 settembre sarà ospite all’Hotel Atlantic, diretto da Matteo Buscaglia, che ha aperto le porte del suo albergo "per questa bellissima esperienza artistica".

Benvegnù, chitarrista e cantautore, ex leader degli Scisma, rimarrà fino al 22 settembre, quando alle ore 18, restituirà la sua residenza al pubblico: "Quando ho scritto il disco Arthotel, nel 2014, mi immaginavo di vivere in un albergo pensando alle vite dei vari ospiti. Sembra incredibile, ma oggi mi trovo realmente in questa situazione". Il 29 settembre la regista Laura Sicignano sarà al Nouvel Hotel Des Bains al termine della residenza che prenderà il via il 20 settembre, mentre il 6 ottobre, all’Hotel Metropol sarà la volta del coreografo Giuseppe Sanniu, in residenza dal 27 settembre. Gli appuntamento sono ad ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Info: Teatro Rossini 0721 387621