Bologna Jazz Festival. Un viaggio nel suono fra passato e modernità

Tra ricerca, funk e omaggi sentimentali alla tradizione, l’edizione 2025 del Bologna Jazz Festival è immaginata come un viaggio del suono che porta il passato nella modernità, dimostrando quanto il jazz sia capace ancora di raccontare la cultura urbana. Tra teatri e club la programmazione è scandita da grandi nomi al fianco di giovani talenti. Inaugurazione il 10 ottobre, replica l’11 (dopo l’aperitivo il 9 nel WP Store con Matteo Scaioli che mixa vecchi vinili con due grammofoni) all’Auditorium Manzoni con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Vince Mendoza con lo spettacolo Jazz on Film. Prologo di respiro internazionale a un ricchissimo programma che vanta artisti che hanno fatto la storia del jazz.

A iniziare dal batterista Billy Cobham, il 23 ottobre al Teatro Celebrazioni, protagonista assoluto della scena fusion degli anni 70, grazie in particolare a dischi come il capolavoro della svolta elettrica di Miles Davis, Bitches Brew e alla collaborazione con il chitarrista John McLaughlin nella Mahavishnu Orchestra. Attesissima anche il 4 novembre all’Auditorium Manzoni l’esibizione di Dee Dee Bridgewater, cantante che esplora le vie del soul, questa volta accompagnata da un quartetto tutto femminile. Lo spettacolo si chiama We Exist! e riporta il jazz alla sua dimensione originale di canto di protesta e di colonna sonora dei movimenti per i diritti civili. Altra donna al centro dell’interesse internazionale è la chitarrista e compositrice americana Mary Halvorson, che il 28 ottobre suona all’Unipol Auditorium il suo sestetto Amaryllis, con il quale gioca con grande disinvoltura a intrecciare avanguardia, improvvisazione e rock. Fedele all’idea del suono come occasione di scoperta di ‘mondi lontanissimi’, per citare Battiato, il Bologna Jazz Festival si avventura nei club cittadini, dal quelli più piccoli a quelli ormai riferimento obbligato della nuova musica. Si suonerà sia nei locali che abitualmente ospitano il jazz, sia negli spazi più legati alla sperimentazione.

Ci sarà il Camera Jazz & Music Club con, tra i tanti, un maestro come il pianista Franco D’Andrea (1 novembre) e la Cantina Bentivoglio, dove il 5 novembre sarà possibile ballare con i Savana Funk. Il Bravo Caffè offre un ricco cartellone dove spiccano il 9 novembre l’incontro tra pianisti di generazioni diverse, Enrico Intra e Francesco Cavestri e il 6 novembre il trio della cantante portoghese Carmen Souza. La rassegna tocca anche il Mast con due pianisti, il 10 novembre Amaro Freitas da solo e il 14 Aaron Parks in quartetto, il Locomotive (11 novembre il batterista Kassa Overall), il Binario 69 (14 ottobre omaggio a Mulatu Astatke), lo Sghetto (2 novembre il trio Capatosta del sassofonista Tim Berne e il Conservatorio con la Martini Big Band diretta da Michele Corcella, voce solista Maria Pia De Vito, con un omaggio a Joni Mitchell (31 ottobre).

In regione il Festival approda al Torrione di Ferrara con, tra gli altri, il quartetto del trombettista Jason Palmer (11 ottobre) e la celebrità del jazz d’avanguardia, il pianista Uri Caine (8 novembre) e a Forlì, dove il 31 ottobre al Naima suona Peter Erskine con la Dr. UM Band. Gran finale, tra attività didattiche, laboratori e prime cinematografiche, nella cantina della Doctor Dixie il 16 novembre con un concerto in ricordo del pianista scomparso di recente Teo Ciavarella, al quale il festival è dedicato. Il programma completo è su www.bolognajazzfestival.com