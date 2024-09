Boom Cremonini. Biglietti a ruba, primi sold out

La risposta dei fan non si è fatta attendere. A sole sei ore dall’apertura delle prevendite del tour di Cesare Cremonini negli stadi, il più grande della sua carriera, è scattata una vera e propria caccia ai biglietti e sono oltre 300mila quelli già venduti. Inoltre, è sold out la seconda data al Dall’Ara, nella sua Bologna, il 20 giugno. Una partenza scoppiettante che testimonia l’affetto nei confronti del cantautore dopo l’annuncio del Cremonini Live25 e l’uscita del nuovo singolo, Ora che non ho più te. I fan bolognesi (e non solo), dunque, devono ora affrettarsi a cercare gli ultimi biglietti per l’altra data programmata allo stadio, il 19 giugno. Di certo, un grande abbraccio della città all’artista, l’unico bolognese protagonista di tour negli stadi– i live forse più carichi di emozioni–, raddoppiando pure le date.

Boom però anche per gli altri appuntamenti in calendario, già dall’apertura delle prevendite generali: Cesare infatti quest’estate suonerà l’8 giugno a Lignano, il 15 giugno a Milano, il 24 giugno a Napoli, il 28 giugno a Messina, il 3 luglio a Bari, l’8 luglio a Padova, il 12 luglio a Torino, il 17 luglio a Roma (biglietti ancora disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati).

Sono passati due anni dall’ultimo tour di Cremonini negli stadi – culminato, nel 2022, nel grande live all’Autodromo di Imola –, seguito dal tour invernale nei palazzetti, tra cui l’Unipol Arena nel novembre di quell’anno. Era stata quella l’ultima occasione per i fan di ascoltare dal vivo l’artista che è sempre più legato alla sua città: Cremonini, infatti, negli ultimi mesi ha partecipato attivamente alla corsa per salvare la Torre Garisenda e ha letteralmente illuminato la città nel Festival dei portici. Restando sempre un appassioanato tifoso della squadra.

A venticinque anni dall’esordio travolgente con Cinquanta Special (era l’estate del 1999), Cesare ha lanciato nei giorni scorsi il nuovo singolo, un brano potente dal sound contemporaneo, con richiami sinth pop, tratto dal nuovo disco, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata. Nell’occasione, Cremonini è stato ritratto da due importanti nomi della fotografia internazionale Luigi & Iango, che hanno immortalato l’artista italiano nei loro studi di New York a fine agosto. È possibile vedere su tutte le piattaforme digitali il videoclip del brano Ora che non ho più te, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Enea Colombi. Il video è stato girato in Friuli, nella zona del Magredi del Cellina. https://www.youtube.com/watch?v=LESn4LFOfes. Sarà dunque uno dei brani, oltre ai successi di una intera carriera, che risuoneranno nel mitico catino del Dall’Ara, in cui Cesare si è esibito l’ultima volta nel 2018. Quella sera erano in 40mila ad abbracciarlo. Una notte magica, di cui ora si aspetta il ritorno.

Laura Bianchi