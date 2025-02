Brividi di Halloween in autodromo. A Imola arriva ’Monsterland’

Una mega-festa da brividi, nel tempio dei motori. L’edizione 2025 di Monsterland, l’evento di Halloween più grande d’Europa, si trasferisce all’Autodromo di Imola tra maschere (non si entra senza), concerti e luna park. Appuntamento venerdì 31 ottobre per celebrare il 15esimo compleanno del Festival, che nel 2024 a Ferrara ha raggiunto la quota record di oltre 40mila presenze.

"E a Imola vogliamo superarle – avverte William Gay, amministratore delegato della Unconventional Events, società che produce Monsterland –. L’obiettivo scaramanticamente non lo diciamo, ma puntiamo ad andare oltre i numeri dell’anno scorso in uno spazio più grande e strutturato come quello di Imola". ‘The Psychedelic Circuit’ sarà il tema del format di quest’anno. Ogni area dell’Enzo e Dino Ferrari, infatti, sarà parte integrante del Festival. Per una notte, nel paddock e nell’area box il rombo dei motori lascerà spazio al suono della musica con l’allestimento di varie tensostrutture, ognuna delle quali dedicata a un genere musicale diverso: dal rock alla trap, passando per la dance alle note anni Novanta. Saranno allestiti palchi esterni in grandi tendoni circensi pensati per ospitare artisti selezionati tra i nomi più acclamati del momento, tra dj e performer nazionali e internazionali. I primi nomi degli artisti che parteciperanno verranno annunciati nei prossimi giorni, quando saranno disponibili anche i biglietti sui circuiti di vendita ufficiali.

Nel corso di tre lustri, sui palchi del Monsterland si sono comunque esibiti più di mille artisti nazionali e internazionali, tra dj, cantanti, showman, tra i nomi più amati della scena attuale e headliner di livello mondiale e campioni della musica techno, house ed elettronica, come Nina Kraviz, Marco Carola, Salmo, Gigi D’Agostino, Sfera Ebbasta, Guè, Amelie Lens.

"Siamo stati dieci anni a Milano e altri quattro a Ferrara dove ci siamo trovati benissimo – ricorda Gay –. Ma il format, arrivato a questo punto, lì non aveva più margini di crescita. Servivano nuovi spazi, ancora più grandi, e così abbiamo scelto Imola. È un posto abituato agli eventi che portano tanta gente, dove c’è una forte volontà politica di organizzarli, e del quale ci siamo innamorati. È un posto fantastico, adatto alle nostre esigenze, e che crediamo possa essere un’ottima cornice".