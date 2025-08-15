"Buon compleanno, caro Raoul". Il liscio incontra la sinfonica

"Sarà una festa, come sarebbe piaciuta a lui e come facciamo ogni anno, da quando Raoul non c’è più". Così Mirko Casadei presenta ’L’estate di Raoul’, l’appuntamento dedicato al ‘Re del Liscio’ che si terrà questa sera (ore 21.30) in piazza Romagna Mia su Viale delle Nazioni, tra Cesenatico e Gatteo Mare, dove il musicista, nato il 15 agosto 1937 e scomparso il 13 marzo 2021 viveva con la famiglia. Il concerto, che vedrà sullo stesso palco la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e l’Orchestra Sinfonica Forlì Musica, diretta dal Maestro Stefano Nanni, è all’interno del Balamondo World Music Festival.

Maestro Nanni, questa sera ascolteremo il liscio in una veste inedita: come nasce il suo rapporto con la musica di Casadei?

"È innanzitutto un fatto di provenienza e di legame con il territorio. Quando vivi in Romagna, io sono di Cesena, e la musica è il tuo lavoro oltre che una grande passione, la relazione con il liscio scorre nel tuo sangue. Anche per chi, come me, è poi approdato alla musica classica, le orchestre sono state una palestra straordinaria: è nelle balere che tanti strumentisti, che adesso utilizzano linguaggi sonori differenti, hanno veramente imparato il mestiere".

Lei questo mestiere, oltre che con gli studi in Conservatorio, lo ha coltivato proprio con il liscio.

"Sì, la mia è una storia di famiglia. Mio padre era il leader di un’importante orchestra di liscio, ’Il liscio di Romagna’. Io vengo da lì. Poi ho lavorato con Raoul per gli arrangiamenti di alcune sue canzoni e, grazie a lui, è nata la collaborazione con Mirko, che ho affiancato nella realizzazione del suo album d’esordio. Un lavoro importante e delicato, perché l’aspirazione di Mirko era quella di fare un passo in avanti rispetto alla tradizione, mescolandola con altre suggestioni, alcune davvero lontane. Che è poi la cifra stilistica di tutto il festival Balamondo e quindi anche del concerto del 15 agosto".

Cosa succederà sul palco in piazza Romagna Mia?

"È un lavoro iniziato lo scorso anno, quando Mirko mi chiese di arrangiare le esecuzioni di sette bande che fecero un omaggio a Raoul. Questa volta ci sarà l’incontro tra un’orchestra sinfonica composta da quindici archi, la Forlì Musica, che abitualmente affronta un repertorio classico e la POPular Folk di Mirko Casadei, che ci raggiungerà sul palco per creare una formazione unica, allargata, che dimostrerà che anche il dialogo all’apparenza più insolito è possibile. È il potere dei grandi brani della tradizione romagnola, quelli continuano a far ballare e volteggiare generazioni di ascoltatori, a far innamorare le persone".

In che brani dirigerà l’Orchestra?

"Proporremo un viaggio attraverso le pagine più significative del liscio, con l’esecuzione di canzoni, tra le tante, come ‘Romagna Capital’ e ‘Romagna Mia’, che nella versione di Mirko, si accende persino di travolgenti colori ska. Sarà un concerto nel quale rispetteremo gli originali, che saranno tutti immediatamente riconoscibili, ma aggiungendo alla tradizione un’aria sinfonica che renderà il concerto una esperienza destinata a rimanere unica".