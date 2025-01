Buon compleanno Lord Byron: una festa per celebrare il poeta

Il mondo festeggia il compleanno di Lord Byron e lo fa nella sua seconda patria, l’Italia, nella città che lo accolse e lo protesse ed oggi gli dedica un Museo: Ravenna. Per celebrare la ricorrenza del maestro del romanticismo anglosassone, nato a Londra il 22 gennaio 1788, sono arrivati in città – nell’ambito di un viaggio stampa con destinazione Ravenna organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna – giornalisti di sette diverse testate internazionali, ovvero gli inglesi William Cook (The Telegraph), Maev Kennedy (The Art Nespaper), Karen Warren (Bewitchet By Italy), Rupert Parker (The Travel Magazine), Alice Bradley (Arcadia), gli americani Sammi DiBacco (CN Traveller e Italy Mag) e Sharri Whiting (Woman Business Journal).

I giornalisti hanno visitato i Musei Byron e del Risorgimento e questa sera, data del compleanno, festeggeranno con una grande torta alla Taverna Byron, dove il poeta inglese nascondeva le armi da lui stesso acquistate per i Carbonari, assieme al presidente dell’Italian Byron Society, nonché della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, al segretario Generale della Fondazione Giancarlo Bagnariol, ed ai due vicepresidenti dell’Italian Byron Society Diego Saglia e Gregory Dowling. L’incontro è stato organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna assieme ad Apt Emilia-Romagna.

Intanto, i Musei Byron e del Risorgimento, oltre ad ospitare settimanalmente tantissimi visitatori di tutto il mondo, continuano ad essere protagonisti sui media nazionali. È infatti andata in onda su RAI 3 con buon seguito di ascolti, ed è tutt’ora visibile su Rai Play, la puntata di ’Bellitalia’ - rubrica settimanale della TGR dedicata ai beni culturali - dedicata a Palazzo Guiccioli e ai suoi musei.