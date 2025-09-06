Buon compleanno Pier Vittorio ’Tondelli70’: le parole ieri e oggi

È stato scrittore e poeta, capace di raccontare le trasformazioni e le inquietudini tra gli anni Settanta e Ottanta, attento al mondo provinciale, e ha lasciato un segno indelebile come uno degli autori più originali e influenti della letteratura del secondo Novecento: Pier Vittorio Tondelli il 14 settembre avrebbe compiuto 70 anni, e la Regione Emilia-Romagna lo celebra con il progetto ’Tondelli70’, un calendario di eventi fino a dicembre nelle tre città chiave per la sua vita e opera: Correggio (dove è nato), Bologna (la città della prima formazione e del fermento culturale) e Rimini (luogo dell’immaginario della vita degli Anni ‘80) . Con libri come ’Altri libertini’, ’Camere separate’, ’Un weekend postmoderno’ e ’Rimini’ ha spesso affrontato temi di emarginazione, con un linguaggio diretto, a volte oggetto di polemiche e censure. Al calendario di appuntamenti si aggiunge poi un documentario che la Regione sta realizzando con il Comune di Correggio, la Fondazione Tondelli e l’associazione DE-R: un racconto corale in cui artisti ed esperti ripercorrono opere e luoghi dello scrittore, che uscirà a dicembre.

Tornando alla programmazione, a Correggio, dal 12 al 14 settembre si susseguiranno diversi appuntamenti a Palazzo Principi: il 12 alle 21 si inizia con ’Libertini Invisibili’, match letterario tra Lodo Guenzi e Bebo Guidetti, che si confrontano a colpi di lettura tra ‘La città invisibile’ di Italo Calvino e ‘Altri albertini’ di Tondelli. Si prosegue con la mostra ’Tondelli Reporter. Scatti inediti dai reportage letterari’ che, spiega Erica Zarotti del Centro di documentazione Pier Vittorio Tondelli di Correggio, "è realizzata con scatti inediti donati dalla famiglia: attraverso le sue fotografie possiamo raccontare meglio il suo sguardo sul mondo". L’inaugurazione sarà il 14 alle 17, e rimarrà fino al 18 ottobre. A seguire ci sarà il reading musicale ’Tondelli Remix’ di NicoNote. Spostandosi a Bologna, sono tre gli appuntamenti a lui dedicati: il 15 settembre in Salaborsa la presentazione di ’Codice Tondelli’ di Giulio Milani con Davide Bregola, Giorgiomaria Cornelio e Marco Zanardi; il 7 ottobre all’Archiginnasio Enrico Brizzi presenterà il suo nuovo romanzo ’Super Tondelli’, sull’influenza che l’autore ha avuto sulla sua scrittura, e il 27 ottobre, a Palazzo Pepoli, Mario Fortunato dialogherà con Roberto Grandi partendo dal suo romanzo ’Noi tre’ e dall’amicizia che lo legò a Tondelli, nell’appuntamento ‘Biglietto all’Amico, su vittorio Tondelli’.

A Rimini, dopo un’anteprima estiva dedicata ai 40 anni dell’omonimo romanzo, l’autunno propone la mostra ’Rimini Proibita. Le parole di Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi’ ai Palazzi dell’Arte (13 settembre – 8 dicembre), cento scatti di Pesaresi accompagnati da brani del romanzo ‘Rimini’. Lo stesso weekend sono in programma il dj set In un giorno di pioggia con Lunar Groove e lo spettacolo Altri Libertini della compagnia Licia Lanera al Teatro degli Atti. Il cartellone prosegue poi con altre due mostre: ’Rimini 80. Tondelli e la Riviera’ al Museo della Città (ottobre-dicembre) e la mostra fotografica ‘Rimini’ di Paolo Simonazzi all’Augeo Art Space (13 dicembre-fine gennaio 2026).