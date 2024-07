Burattini, passione senza età. Avventure di coraggio e paura

Burattini e marionette tornano ad animare l’estate pesarese con la 37esima edizione del Bof, il Burattini Opera Festival, la rassegna più amata dai piccoli e non solo, in programma dal 3 al 12 luglio nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca, in via Rossini, nel cuore della città. Il Bof rappresenta una tradizione, una vera eccellenza ed è una miniera che ha saputo sempre rinnovarsi, investendo su un cartellone di produzioni nazionali e internazionali di grande livello e qualità.

"La formula è sempre la stessa – ha ricordato il direttore artistico Renzo Guerra – e mette in scena rappresentazioni con burattini, marionette, pupazzi e sentimenti. Nell’offerta che proponiamo, come sempre, ci sarà la musica con storie affascinanti, il gusto delle risate e i buoni che sbaragliano le bugie dei loro antagonisti, l’immenso piacere dello spettacolo e il teatro d’animazione. Perché i burattini abitano nelle parti più importanti della nostra vita: poco sotto il cuore, tra il coraggio e la paura, dove si sente battere un piccolo tamburo. Le loro avventure si svolgono sul prato dei desideri, in provincia della fantasia; molti li chiamano sentimenti. Il Bof è un bel sentimento".

Accanto ai 6 spettacoli il programma di quest’anno offre due laboratori ‘fantastico manuali’ nei pomeriggi del 3 e 10 luglio (ore 17, ingresso gratuito). Una piccola chicca in onore di Pesaro 2024: da quest’anno il Bof ha anche la sua pin, ovvero una spilletta tonda dove il classico granchietto campeggia al centro di un fiore rosso a pois bianchi perfettamente in linea con la nuova grafica in stile ‘flower Bof’. L’ingresso è gratuito fino a 3 anni.

Il primo appuntamento, al Palazzo Mazzolari Mosca sarà domani alle 21,30 quando la Compagnia Teatro delle 12 Lune di Firenze presenta ’Transylvania Circus’ con musiche di Bregovic e Lear; poi giovedì 4 luglio la Casa dei Burattini di Pesaro porta in scena ’Attenti al Ladro’. Il programma prosegue venerdì 5 con Il Teatrino Pellidò di Ancona e ’Qui c’è un albero’. Dopo le prime tre giornate si passa alla settimana successiva quando mercoledì 10 ancora La Casa dei Burattini torna con ’Gran Teatro dei burattini’; giovedì 11 sarà di scena la Compagnia I Burattini di Massimiliano Ventura di Ravenna con ’Occhio Pinocchio!’ ed infine venerdì 12 la Compagnia Politheater di Perugia chiude il calendario con ’Il Guazzabuglio medievale’. Info Arci 0721 34348.