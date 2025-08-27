Buskers, magia a Ferrara. Artisti da tutto il mondo

Conto alla rovescia finito per la 38ma edizione del Ferrara Buskers Festival®, da oggi a domenica nel suggestivo centro storico di Ferrara. Un vero teatro en plein air, con più di 60 spettacoli ogni sera, oltre a talk, mostre, laboratori per adulti e bambini dedicati all’ambiente e alla musica, uno street food di qualità e un mercatino di artigianato artistico (biglietti a partire da 11 euro, con full pass per tutta la manifestazione a 25 euro e ingresso gratuito per gli under 13).

Lo staff del Ferrara Buskers Festival lavora da settimane assieme alla città per vivere questo evento nella maniera migliore. È stato fatto il giro porta a porta di ogni strada interessata dall’area di svolgimento degli spettacoli consegnando centinaia di braccialetti a residenti, commercianti, tutti i dipendenti di enti e aziende presenti nel centro storico.

Avvio ufficiale stasera alle 19.30, mentre alle 20.30 sarà consegnato il Premio Gianna Nannini. L’artista nel 2020, affacciandosi dal Castello Estense, ha incantato, con la sua voce e il suo carisma, un pubblico che da poco si era riaffacciato alla vita dopo il Covid e in questa prima edizione sarà premiato il busker Tribalneed. Lo spettacolo degli artisti andrà poi in scena fra le 22 e le 24. Complessivamente, i gruppi invitati sono 90, per un totale di 259 artisti, di cui 121 sono under 35. Le nazionalità da cui provengono gli artisti sono 19, tra cui Australia, Canada, Corea del Sud, Russia, Giappone, e per la prima volta, Taiwan.