’Butterfly’ fa volare la musica: tre mini opere create dai giovani

Mentre l’Europa discute di dazi e riarmo, c’è (per fortuna) anche un’Europa che si abbraccia lungo le strade della musica. È quella che sta prendendo forma al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, dove giunge a compimento il progetto Butterfly (cofinanziato dall’Unione Europea), per la realizzazione di tre miniopere sul tema dell’ambiente, tre lavori ideati da giovani di Italia, Polonia e Finlandia, e portati in scena da un team creativo degli stessi Paesi, insieme a Germania e Belgio. ’Butterfly’ è un acronimo e significa ‘incoraggiare la consapevolezza ambientale nella creazione operistica’: le tre opere, infatti, ‘parlano’ di ecologia ma sono state anche realizzate con specifiche attenzioni alla sostenibilità.

Il progetto è partito più di due anni fa, riunendo il Comunale di Modena all’Opera Baltycka di Danzica e all’Opera Box di Helsinki: in ogni città, gli studenti di una scuola superiore (a Modena l’Istituto Selmi) sono stati invitati a pensare al soggetto di un’opera sull’ambiente. Le loro idee sono state tradotte in tre libretti, firmati da Mirva Koivukangas, Jagoda Jagson e Vincenzo De Vivo, e messe in musica da tre compositori, Paavo Korpijaakko, Beniamin Baczewski e Marco Attura. Sono nati così tre atti unici da trenta minuti, il finlandese ’Hengitä / Respiro’, il polacco ’Jezioro Popiolów / Lago di cenere’ e l’italiano ’Perla di speranza’, che debutteranno venerdì sera a Modena (con replica domenica pomeriggio) e poi saranno riproposte a Helsinki il 2 e 3 maggio, e a Danzica il 31 maggio e 2 giugno. Sarà ‘multinazionale’ anche l’orchestra, diretta dal maestro estone Jaan Ots, così come il cast vocale. "Per noi questa è una grande responsabilità – ammette Matteo Mazzoni, regista delle tre opere –. Dobbiamo portare in scena i sogni di tanti ragazzi e ragazze che ci hanno consegnato i loro desideri e le loro aspettative sul futuro della nostra Terra".

In ’Respiro’ si racconta la lotta degli elementi (Aria, Natura, Acqua e Ghiaccio) contro il proprietario di una fabbrica che vuole annientarli: l’atmosfera è quasi metafisica, "mi ha riportato in mente la tragedia greca", dice il regista. ’Lago di cenere’ è la storia di un luogo che un tempo era florido e rigoglioso, e oggi è soltanto desolato: la Luce dovrà battere l’Oscurità. In ’Perla di speranza’ la protagonista è una ragazza italiana, spensierata ma poco attenta alle cose importanti: la vita la porterà a contatto con la malattia e la convincerà a prendersi cura degli altri e dell’ambiente, facendo anche la volontaria nella Romagna alluvionata.

Per ridurre al minimo i trasporti, le scenografie per le tre opere sono affidate a colossali videoproiezioni e soluzioni di realtà virtuale che abbracciano l’intero teatro. "Il nostro non poteva che essere uno spettacolo lirico che rompe gli schemi abituali – aggiunge il regista –. Un’opera che si fa portatrice di un messaggio ecologista potente e attuale, voluto proprio dai ragazzi di oggi".