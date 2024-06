Calcutta apre il NoSound Fest. Notte di successi con il ’Relax Tour’

Un’estate all’insegna del ’relax’, quella del cantautore di Latina, Calcutta. Così intitola infatti il suo tour estivo, che lo porta, tra le varie città anche a Servigliano, nel fermano. Nello specifico a Parco della Pace, dove stasera alle 21.30 salirà sul palco come primo ospite live del NoSound Fest 2024. Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, appunto, porta in tour il suo ultimo disco, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

’Relax’ è uscito il 20 ottobre dello scorso anno, e il successo è stato tangibile: prima posizione in classifica e disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify. La sua scrittura pop e le musiche contagiose piacciono a tutti, a testimoniarlo c’è anche il disco d’oro raggiunto da ’Oroscopo’, uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, e da canzoni come ’Cosa mi manchi a fare’, ’Frosinone’, ’Gaetano’ che registrano ormai milioni di visualizzazioni su Youtube e sulle piattaforme di streaming. In questi ultimi anni i suoi dischi hanno continuato a far battere forte il cuore del pubblico. Ne sono dimostrazione i milioni di streaming e visualizzazioni generati sulle piattaforme, il costante affetto e la continua richiesta di un suo ritorno sulle scene. Durante la pausa discografica ha curato la veste sonora di Rai Radio2 e i jingle del Gr, Meteo e Onda Verde ed ha intensificato la sua attività di autore già emersa negli anni precedenti. Tra gli ultimi il brano ‘Mare di Guai’ di Ariete, presentato al Festival di Sanremo 2023. Inoltre, ha collaborato con Marracash nel suo brano ‘Laura ad honorem’ contenuta nell’album ’Noi, loro, gli altri’.

I biglietti per l’evento sono disponibili sui circuiti TicketOne , Ticketmaster, Vivaticket w e Ciaotickets. Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 16.30, al botteghino del Parco della Pace.

Il NoSound Fest 2024 è una consolidata rassegna musicale che offre a cittadini e turisti la possibilitùà di assistere agli spettacoli dei grandi nomi del panorama musicale attuale, organizzata da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Servigliano. Insieme a lui, il palco del NoSound Fest ospiterà anche tante altre stelle: da Tedua a Tommaso Paradiso, passando per Salmo, Gemitaiz, Noyz Narcos fino ai Cccp.