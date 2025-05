Camila Giorgi e Chiara Balistreri: chi sono le concorrenti dell’Isola dei famosi 2025

Bologna, 7 maggio 2025 – Due percorsi di vita diversi, stesso coraggio nell’affrontare nuove sfide. Sono Camila Giorgi, ex tennista originaria di Macerata, e Chiara Balistreri bolognese nota per la sua storia di abusi fisici e psicologici, subiti da chi diceva di amarla. Entrambe protagoniste della nuova stagione dell’Isola dei famosi 2025, il celebre reality show di Canale 5, che debutterà in prima serata mercoledì 7 maggio.

Chi è Camila Giorgi

Camila Giorgi ha 33 anni. Ex tennista, è una delle donne sportive più conosciute a livello nazionale e internazionale. Originaria di Macerata, specialista delle superfici veloci con quattro tornei del circuito maggiore vinti (fra cui il prestigioso Canadian Open nel 2021 a Montreal) Giorgi detiene il record femminile italiano di titoli sul rapido (a pari merito con altre atlete) ed è stata riconosciuta come la migliore tennista italiana per cinque stagioni consecutive (complessivamente per 236 settimane).

Seppur negli anni abbia dovuto affrontare diversi infortuni, resta la tennista italiana con la migliore percentuale di vittorie contro giocatrici top 10 e top 20 nonché quella più vincente su erba con 58 affermazioni complessive. Nota per lo stile di gioco aggressivo e la personalità riservata, Giorgi annunciò il ritiro dall’attività agonistica nel maggio dello scorso anno. Da lì la sua carriera sportiva ha lasciato spazio a nuovi progetti tra cui il consolidamento della sua immagine pubblica come influencer e icona di stile, raggiunto collaborando con brand di moda.

Sempre legata alla sua famiglia e alla sua Macerata, ma in generale anche alle Marche e all’Italia, l’ex tennista vive attualmente a Buenos Aires e la sua partecipazione all’Isola svela sicuramente il suo coraggio di lasciar scoprire al pubblico un lato inedito della propria personalità. Ed è proprio questo ciò che tantissimi fan del reality attendono con grande curiosità personale e affetto.

Chiara Balistreri

Stessa attesa da parte dei fan, anche di conoscere da vicino la giovanissima Chiara Balistreri, simbolo di coraggio per aver denunciato il suo fidanzato per violenze subite ripetute negli anni e per aver accusato il sistema giudiziario di mancata tutela verso i casi di denuncia di violenza femminile. Balistrieri ha 22 anni e ne aveva 14 quando conobbe per poi innamorarsi di quello che sarebbe diventato il suo incubo peggiore.

Piombata presto nell’inferno della violenza di un ‘amore’ malsano, Balistreri ha subito per anni, giorno dopo giorno, continue espressioni di rabbia dal suo ex, con calci, pugni, minacce e insulti, fino alla rottura del naso e il tentativo di gettarla giù dalle scale. Era il 2022 e Balistreri, portata al pronto soccorso in codice rosso, trovò il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Un percorso difficile anche sul piano psicologico, che aveva affondato la giovane nella dipendenza affettiva al suo ex, portandola a tornare sempre da lui, anche a fronte di tutti gli atti di violenza che subiva. Ma non quella volta del 2022.

Il suo primo atto di coraggio per amore proprio e della vita, scatta infatti con la denuncia del suo ex, seguita al ricovero in ospedale. Ne era così scattata per lui la misura degli arresti domiciliari durante i quali l’uomo (di origini rumene) era scappato nel suo paese di origine e durante la latitanza continuava a minacciare la giovane. Lo ha fatto per oltre due anni, fino al suo arresto definitivo. Un incubo nell’incubo per Chiara, che ha risposto ancora una volta con il coraggio di denunciare pubblicamente il sistema giudiziario italiano, lamentando la necessità di maggiore protezione e tutela verso i casi di violenza sulle donne.

Essere scampata al femminicidio e aver preso coscienza della difficoltà di uscire dalla dipendenza affettiva, ha portato la giovane Chiara Balistrieri a impegnarsi sul fronte della sensibilizzazione contro la violenza di genere, promossa nelle scuole e al fianco di associazioni. Cresce quindi anche per lei, l’attesa di conoscerne carattere, personalità e forza, attraverso il reality.