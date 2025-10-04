Cammini tra arte e religiosità

Questo weekend tornano i ’Monasteri Aperti’ all’insegna del raccoglimento e del turismo slow in Emilia-Romagna, tra arte e spiritualità, lungo i 22 Cammini del circuito regionale. In particolare domani escursione guidata verso l’Eremo di Monte Paolo lungo il Sentiero di Sant’Antonio, tracciato anticamente percorso dal frate francescano per raggiungere la chiesa di San Mercuriale a Forlì. La tappa Forlì-Dovadola, con partenza da Castrocaro Terme, permette di raggiungere l’Eremo di Monte Paolo, dove il Santo dimorò insieme a una piccola comunità di monaci. Il santuario conserva una sua reliquia e la grotta dove Sant’Antonio si ritirava in preghiera, raggiungibile a piedi attraverso il ’Sentiero della Speranza’. L’escursione di circa 15 km, a pagamento, sarà condotta da una guida Aigae. Sempre domani a Mercato Saraceno viaggio ’Da San Damiano a Monte Sasso’: un percorso ad anello (partenza alle 16) tra l’antico abitato e la rupe di Monte Sasso, che offre l’opportunità di respirare le atmosfere dei piccoli santuari e delle pievi. Ancora domani a Rimini visite guidate ai luoghi giubilari: partendo alle 15 dalla cattedrale di Santa Colomba (Tempio Malatestiano) si andrà alla scoperta del Santuario della Madonna della Misericordia, nella Chiesa di Santa Chiara a Rimini. Info su www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/.