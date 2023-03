Campiello Giovani 2023: chi sono i semifinalisti di Emilia Romagna, Veneto e Marche

Bernardo Zannoni, vincitore del premio Campiello 2022 col romanzo "I miei stupidi intenti " (Sellerio)

Venezia, 13 marzo 2023 - Il premio Campiello giovani 2023 sta entrando nel vivo: la giuria ha selezionato i 25 semifinalisti, scelti tra i 206 racconti iscritti giunti da tutta la penisola e anche dall'estero nel periodo compreso tra ottobre 2022 e gennaio 2023, tutti tra i 15 e i 22 anni, per la 28esima edizione del concorso.

I semifinalisti del Campiello: chi sono

Le nostre regioni sono ben rappresentate: tre semifinalisti del Campiello Giovani 2023 provengono dall'Emilia-Romagna, uno dalle Marche e quattro dal Veneto.

In particolare sono passati alla prima selezione:

Benedetta Barbetti, 21 anni, di Osimo (Ancona) con 'Rifugio'

Elena Mora, 15 anni, di Parma con 'Personne a la fenetre'

Maria Letizia Neroni, 21 anni, di Reggio Emilia, con 'Un corpo, uno scoglio'

Milena Soci, 22 anni, di Modena, con 'La disattesa'

Alberta Oliva, 17 anni, di Venezia Lido, con 'Pelle di serpente'

Maria Zoccatelli, 18 anni, di Verona, con 'Vorrei spiegare i colori a chi vede in bianco e nero'

Niccolò Alessandro Tavian, 19 anni, di Selvazzano Dentro (Padova), con 'I bagni di Sansone'

Enrico Biasotto, 21 anni, di Santa Lucia di Piave (TV) con ‘Una stagione di fede’



Gli altri 17 semifinalisti vengono: uno dall'Abruzzo uno dal Friuli-Venezia Giulia, due dal Lazio, otto dalla Lombardia, uno dal Piemonte, due dalla Puglia, uno dalla Sardegna e ce n'è uno che viene addirittura dalla Francia.

Cos'è il Campiello Giovani

Il Campiello Giovani svolge un'azione di promozione della scrittura e della lettura tra i giovani, offrendo a tanti aspiranti scrittori una prima importante occasione per mettersi in luce. Con la selezione dei 25 si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore del Campiello Giovani verrà premiato in occasione della cerimonia conclusiva del Campiello.

Venerdì 14 aprile, invece, verrà annunciata la cinquina finalista al Teatro Nuovo di Verona. Sono previsti inoltre due ulteriori riconoscimenti: per il miglior racconto che abbia trattato il tema della sostenibilità sociale e/o ambientale e quello per il miglior racconto che abbia trattato il tema del viaggio sia esso inteso nel suo più comune significato che in senso astratto.

Ricordiamo il premio è promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto.

La giuria di selezione

I racconti sono stati selezionati da una apposita giuria composta da 12 giurati: finalisti/vincitori delle passate edizioni del Campiello Giovani, dal Vincitore delle Olimpiadi di Italiano del 2022, da giornalisti e da editor e lettori di case editrici.

Il premio del vincitore

Il vincitore del Campiello Giovani si aggiudicherà una vacanza-studio di due settimane in un Paese europeo. I finalisti avranno invece diritto a una dotazione di libri e all'invito alla cerimonia di premiazione del Campiello.