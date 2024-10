Cantagiro, viaggio nella storia della musica

Mancano 24 ore all’attesa finale nazionale del Cantagiro in programma domani alle 21 al teatro La Fenice di Senigallia. Un’affascinante storia tra musica, costume e cultura, in una manifestazione che è anche testimone di avvenimenti storici e sociali, che hanno accompagnato l’evoluzione della nostra nazione. Quest’anno il Cantagiro è arrivato alla 62esima edizione a testimonianza della validità ed innovazione di un ’Festival Canoro itinerante’, frutto creativo del fondatore Ezio Radaelli nel lontano 1962: prendendo spunto dal mitico giro ciclistico d’Italia formulò l’idea di un "giro canoro della musica". Dopo anni a Fiuggi, la finalissima del concorso canoro si sposta a Senigallia, dove oggi, con un giorno di ritardo a causa dell’allerta meteo che ieri ha interessato l’intera regione, si svolgerà la finalissima della categoria ‘cover’. Si esibiranno tutti sessanta i finalisti per quattro ore di musica al teatro La Fenice dove dalle 19 partirà la maratona per decretare il vincitore tra i partecipanti che non hanno un inedito e a cui la kermesse ha dedicato una categoria a parte.

Un evento unico a cui in passato hanno partecipato cantanti come Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Lucio Battisti, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Caterina Caselli, Domenico Modugno, Claudio Villa, Gino Paoli e Lucio Dalla. Dopo un’estate di grandi concerti, la musica torna protagonista in autunno con un evento atteso dagli amanti della musica e non solo, quella di domani sarà una serata all’insegna dello spettacolo: sul palco Sabrina Marinangeli e Marco Zingaretti, mentre come presidente di Giuria, formata da discografici e giornalisti, sarà il Maestro Adriano Pennino. Ieri sono stati decretati i 26 finalisti che si esibiranno con un inedito: sono sei i marchigiani in gara. Si tratta di Martina Boezio di Staffolo, Asia Antonietti di Fano, Meteo (Matteo Chiaraluce) di Ancona, Ubi (Giuseppe Grasso) di Urbino, Federica Cingolani di Castelfidardo e Francesco Simoncini di Serra San Quirico. Con loro, a salire sul palco saranno altri 20 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Madrina della serata sarà Fiordaliso, che insieme ai conduttori regalerà al pubblico momenti di intrattenimento, oltre a esibirsi con i suoi più grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. "Il Cantagiro da sempre porta in alto valori importanti, attraverso una selezione di qualità dei cantanti. Gli artisti inoltre sono invitati a produrre ’inediti’ proprio per sviluppare ed incentivare la creatività a tutto tondo compresa quella degli autori. Come ogni anno, in chiusura, sarà poi realizzata la Compilation 2025 dove verranno inseriti i brani inediti dei finalisti e dei più meritevoli, prodotta e pubblicata sui più importanti Digital Stores e che sarà presentata al prossimo Festival di Sanremo" – spiegano gli organizzatori –, Accompagneranno questa 62esima edizione i partner: Siae, Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Radio Italia Anni 60, Settimanale Mio, 2DueRighe, Radio Rcs, insieme al Comitato Italiano per l’Unicef. L’evento è organizzato con il contributo del Comune di Senigallia. Si ricorda che la finalissima sarà a ingresso libero su prenotazione inviando una mail a info@fenicesenigallia.it entro le 12 di oggi.