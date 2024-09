Cara Forlì: il trionfo del liscio. In piazza i big e i nuovi talenti

Domani e domenica piazza Saffi ospiterà ‘Cara Forlì’, la Grande festa del Liscio, un evento a ingresso gratuito che celebra la musica e la tradizione romagnola. L’edizione 2024 sarà particolarmente significativa poiché dedicata ai 70 anni di ‘Romagna mia’, l’iconica canzone del maestro Secondo Casadei, che ha segnato la storia del liscio. Tra le novità di quest’anno, spiccano due ospiti d’eccezione: Maurizio Vandelli, storico leader dell’Équipe 84, e Mirko Casadei con la sua Big Band. Ma non finisce qui: torna anche la Grande Orchestra Cara Forlì e debutta la Santa Balera All Stars, una formazione che unirà artisti di primo piano come Roberta Cappelletti, Mauro Ferrara e Luana Babini, in uno spettacolo che mescola tradizione e innovazione. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con le famiglie Casadei e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Sarà un’occasione per riscoprire il liscio attraverso grandi orchestre, esibizioni di scuole di ballo e persino la proiezione di un docufilm curato da Oderso Rubini e un nuovo libro di Mario Russomanno. Il volume, ‘70 anni con Romagna Mia - I dieci segreti di un mito’, sarà disponibile gratuitamente all’Ufficio Turismo.

Si comincia domani alle 17,30 con la Banda Città di Forlì e Banda di Civitella e Cusercoli, seguita dalla performance dell’Orchestra Cara Forlì, con Moreno Conficconi e Danilo Rossi. Grande attesa per i giovani del gruppo Santa Balera, che riporteranno alla ribalta il liscio con un tocco moderno. Domenica allo stesso orario Banda Città di Forlì e della Banda di Carpinello. A seguire, il concerto vedrà protagoniste le nuove proposte del liscio, con la Retromarching Band, le Emisuréla, Cristian Albani e altri giovani talenti. L’evento sarà condotto da Giordano Sangiorgi e Letizia Valletta Casadei. Durante le due serate di ‘Cara Forlì’, la piazza si trasformerà in una grande balera, con due piste da ballo per coinvolgere il pubblico insieme ai ballerini delle scuole Le Sirene Danzanti e New Dance Club di Rimini. Non mancheranno eventi collaterali: questa sera alle 19.30 approderà il format per giovanissimi ‘Big Fun No Trip’, dove si alterneranno alcuni djset. La festa è ad accesso libero e totalmente analcolica. Con ‘Cara Forlì’, la città si candida a diventare Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco, grazie all’iniziativa promossa dalla Regione tramite il sito www.vailiscio.it.