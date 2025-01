Il Resto del Carlino, 140 anni: vota il logo

Bologna, 30 gennaio 2025 – Un compleanno importante, quello che il Resto del Carlino festeggia con i propri lettori. Il nostro giornale, infatti, nasceva il 21 marzo del 1885, ben 140 anni fa, siamo uno dei più antichi quotidiani italiani esistenti. Pensate: costava due centesimi e aveva un formato più piccolo dell’attuale foglio A4. L’editoriale di Giulio Padovani aveva come titolo un punto interrogativo: l’idea era di suscitare e poi appagare la curiosità del lettore comune, “per la gente che ha bisogno o desiderio di conoscere i fatti e le notizie senza fronzoli retorici”. Il nome deriva dal Carlino, una moneta dello Stato Pontificio pre-Unità d’Italia con cui si continuavano a indicare, nell’uso popolare, i 10 centesimi di lire.

Una foto storica della sede del Carlino

Un traguardo che il Resto del Carlino festeggerà nel corso di tutto l’anno, con eventi e iniziative sia su carta, nelle varie edizioni locali, sia online sul proprio sito e sui social. Un modo per mostrare come il quotidiano abbia seguito nei decenni l’evoluzione dei nostri territori, con un’informazione puntuale e in grado di coprire anche i borghi più isolati. Un tratto distintivo che resta tuttora, nella fattura quotidiana del giornale.

Un anno speciale in cui coinvolgeremo anche i nostri lettori, a partire dalla scelta del logo celebrativo.

il Resto del Carlino: l'edizione del 31 gennaio 1887

Da oggi si può votare il logo preferito, ritagliando e spedendo il coupon che trovate tutti i giorni sul quotidiano. Con un ‘carriera’ così lunga, sono innumerevoli le prime pagine storiche de il Resto del Carlino rimaste nella storia, come il ‘Trionfo del Bologna’ per lo scudetto rossoblù del 1964, all’edizione straordinaria per la bomba del 2 agosto 1980 (’Strage alla stazione: decine e decine di morti’). E ora, partecipando alla nostra festa e votando per il logo, del racconto di quelle storie potete far parte anche voi.