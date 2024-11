Carlo Sama e il ’Tramonto di un impero’

Il titolo è eloquente: ’La caduta di un impero. 1993: Montedison, Ferruzzi, Enimont’ e l’autore è di eccezione. Ravenna si è stretta intorno a Carlo Sama, 76 anni, il cognato e braccio destro di Raul Gardini e responsabile delle relazioni esterne del Gruppo Ferruzzi-Montedison, arrivato nella città natale per presentare, intervistato da Agnese Pini - direttrice di Resto del Carlino, Nazione, Giorno e Quotidiano Nazionale - la sua fatica editoriale. Era emozionato mentre raccontava per ampi stralci la vicenda giudiziaria che ha visto l’ascesa e poi il declino del gruppo Ferruzzi; Sama è stato toccato da vicino dalla vicenda (in sala era presente Sergio Cusani che è rimasto in cella 4 anni per le tangenti Enimont) e il suo racconto è partito da un filmato sulla storia del gruppo Ferruzzi e sul ruolo di straordinario imprenditore di Serafino, il cui figlio Arturo è scomparso poche settimane fa. Oggi Sama gestisce in Argentina un’azienda agricola di 20mila ettari ma la vicenda Gardini non lo abbandona e il suo sguardo cerca spesso quello, complice, della moglie (e figlia di Serafino) Alessandra Ferruzzi, seduta in prima fila. "Un libro onesto, che diventa struggente, perché – ha sottolineato Agnese Pini – Carlo Sama è alla ricerca di una pace con sé stesso e con la città che più ama, Ravenna". "La provincia è intransigente e non perdona. Ma ci vuole il coraggio di presentarsi e di far sentire la nostra voce perché ai miei nipoti devo raccontare la nostra storia e non lasciare che leggano le bestialità che hanno scritto su di noi. E allora mi sono detto – ha spiegato Sama – scriviamo un libro onesto e, soprattutto, la verità". In particolare Sama ce l’ha con la fiction mandata in onda dalla Rai e ricorda l’epoca "robespierriana" di Mani pulite con addosso 156 capi di imputazione tutti caduti nel nulla.

Non è mancato il ricordo dell’inizio della ’storia’ tra Carlo Sama e Raul Gardini. "Lo conobbi a un funerale. Un uomo bellissimo, affascinante, lui 38 anni e io 23, mi chiese se volevo andare in barca a vela. Poi entrai in società con lui per la gestione di terreni nei lidi ferraresi e da lì cominciò la nostra storia". Di mezzo ci fu lo scontro tra le due famiglie Gardini e Ferruzzi e Sama e Raul si incontrarono per tentare una riconciliazione a Ginevra. "Ci ritrovammo come vecchi amanti e quando Raul mi vide disse ‘non ti diverti più senza di me’", racconta Carlo Sama. Che si divertiva molto meno a gestire tutta una vicenda in cui emerge il ruolo del banchiere Cuccia. Sama poi alla fine dell’incontro ha letto un messaggio appena ricevuto da un colonnello della Guardia di finanza che lo indagò ai tempi di Mani pulite: "Spero ti venga riconosciuta la correttezza e l’ingiusta persecuzione giudiziaria; io stesso fui costretto a far parte di azione sbagliata". A volte le assoluzioni morali contano più di quelle giuridiche.

Giorgio Costa