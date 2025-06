Carnevale d’estate a Comacchio. Sui canali stasera scivola la magia

È tutto pronto per accendere, stasera alle 20,30, l’edizione notturna del Carnevale sull’Acqua di Comacchio, nel quale dodici barche con temi che spaziano dai social alle fiabe fino all’intelligenza artificiale, riccamente decorate ed illuminate scivoleranno sui canali della cittadina lagunare, mentre i Tepponti si trasformano in un palcoscenico di incredibile fascino. Il Carnevale partirà subito con la sfilata delle prime sei imbarcazioni che si alterneranno con le esibizioni lungo la scalinata dei Trepponti chiusa dalle altre sei barche allegoriche. Fra le novità di questa edizione la Regata storica delle Donne che sfilerà lungo i canali della città su imbarcazioni che trasporteranno le figuranti con i vestiti realizzati secondo i bozzetti disegnati dal grande pittore di adozione comacchiese Remo Brindisi, il maestro che aveva saputo reinventare i costumi rinascimentali, qui reinterpretato da Federica Gelli Grigatti e Marta Piparo.

La Regata si ispira a un fatto storico, quando nel 1598 le donne di Comacchio, rompendo il protocollo vigente (per remare lungo i canali si sollevarono le vesti e si aprirono le camicie), andarono in barca a incontrare Clemente VIII, il primo papa che nella storia arrivò a Comacchio, per presentargli le rimostranze della comunità. Il Carnevale sull’acqua è un evento che coinvolge tutta la comunità comacchiese ed è organizzato dalla coop sociale ’Girogirotondo’ diretta da Carla Carli: "È una festa per stare insieme sorridendo, l’occasione per mostrare a tutti il bello che Comacchio offre, sia dal punto di vista monumentale che ambientale". La Regata storica invece, dopo una prima e sola edizione rievocata nel 1995, viene organizzata dalla Cooperativa Work & Belong che ha come presidente Alessandro Menegatti. Il Carnevale sull’acqua ha anche una mascotte: Forcolina, una ragazza vestita da forcola che rappresenta le imbarcazioni tipiche comacchiesi. Sarà anche il premio per le associazioni che si sono impegnate: Sea Cycling, Racing Team, Maravie, Coordinamento volontariato comunale comacchiese, H20, Marasue, I Filipponi, la Forcola, Al Batal, My Life e Il Movimento. A fianco della parata delle barche allegoriche, in piazza XX Settembre, alle 21,30, ci sarà anche l’esibizione di The voice group Big Band. La chiusura dell’evento, che sarà condotto da Barbara Mezzogori e Sandro Pozzati, vede verso mezzanotte ai Trepponti lo spettacolo pirotecnico realizzato per l’occasione.

cla. casta.