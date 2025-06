Carofiglio, Lucarelli e Trincia. Fra cronaca e giallo a Mystfest

Per gli amanti del giallo, noir e true crime, dal 23 al 29 giugno a Cattolica torna il Mystfest che quest’anno verte su Indagini sulla violenza. Al centro il dramma dell’aggressività contro le donne, analizzata attraverso le lenti della cronaca, il ruolo dei media, l’importanza fondamentale dell’educazione sentimentale. Sarà una settimana ricchissima di appuntamenti, storie, podcast, musica e cinema, che vedrà ospiti di primo piano come Gianrico Carofiglio, Selvaggia Lucarelli, Carlo Lucarelli, Celeste Costantino, nonché Antonio Cristiano, Massimo Lugli, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. Con loro anche Giovanni Boccia Artieri e Stefano Rossi. Il programma del festival è stato presentato dalla sindaca Franca Foronchi e dalla direttrice del Festival Simonetta Salvetti, durante l’inaugurazione della mostra Profondo Nero di Leonardo Cemak, altro protagonista di questa edizione. Sul palco Antonio Cristiano, autore di Erika&Omar - Senza un perché, e Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, che con Sarah, inchiesta su un omicidio, hanno raccontato il delitto di Avetrana con documenti inediti e testimonianze esclusive. I tre podcaster sono attesi il 25 alle 21 al Salone Snaporaz. Alla serata, in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini, parteciperanno pure Massimo Lugli, giornalista e scrittore, e Giovanni Boccia Artieri, professore ordinario di sociologia della comunicazione e dei media digitali all’Università di Urbino.

Tante le iniziative in piazza 1° Maggio: sabato 28 alle 21 spazio a Narciso, podcast di Chora Media scritto da Selvaggia Lucarelli che racconta lo sconvolgente femminicidio di Giulia Ballestri, maturato nella Ravenna ’bene’. L’autrice converserà con Carlo Lucarelli scrittore noir e presidente della Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato, e con Celeste Costantino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila. Allo stesso tema è dedicata la sera del 26. Ci saranno tra gli altri la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato col presidente e la direttrice Elena Zaccherini, con loro lo psicopedagogista Stefano Rossi e la scrittrice Maria Elisa Aloisi. L’incontro verrà disegnato dal vivo dall’illustratore e fumettista Alessandro Baronciani.

Il 27 Gianrico Carofiglio porterà in scena lo spettacolo Il potere della gentilezza in jazz. Attesissimo il 29 sulla spiaggia Pablo Trincia, che accompagnerà il sorgere del sole con le storie tratte dal libro di Francesca Albanese, Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina. Il Mystfest proporrà pure Visioni notturne proiezioni cinematografiche che rendono omaggio a David Lynch, Masterclas e visite guidate. Non mancherà il alla 52esimo Premio Gran Giallo, Città di Cattolica concorso letterario, che il Comune promuove in collaborazione con Il Giallo Mondadori. Si terrà sabato 28 alle 18, nella libreria Il giardino di Gulliver. In giuria Gabriella Genisi, Barbara Perna, Piergiorgio Nicolazzini, Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori e Simonetta Salvetti, direttrice del festival.

Nives Concolino