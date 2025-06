Cartoline da Saint-Tropez. Il party si colora di bianco

Foulard, abiti in lino, occhiali da sole e una sfilata di star allo Chalet del mar 1 di Riccione. Sabato il porto della Perla Verde si è trasformato in una cartolina da Saint-Tropez con il quarto episodio dell’iconico party dedicato ad una delle località balneari più famose d’Europa. Un appuntamento dal profumo di Dolce Vita che ha fatto registrare il tutto esaurito nel locale. Riccionesi, turisti e non solo, tra loro anche l’ex del Bologna e dell’Inter Gianluca Pagliuca e la conduttrice Victoria Cabello, che per rilassarsi con gli amici hanno scelto proprio lo Chalet del mar. "Tutti i tavoli erano occupati e anche la piazza fuori – dice orgoglioso Tommy Montebelli, tra i soci del locale riccionese -. Il sottofondo era quello del nostro dj Thor, con ritmi a tema, il tutto in un’atmosfera incantevole, a due passi dal porto, per un appuntamento che piace ogni volta ai nostri ospiti".