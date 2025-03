Casa Romei, visita al cantiere

Mentre proseguono i lavori a Casa Romei, a Ferrara, tornano in gran parte visibili gli ambienti storici e le collezioni della residenza quattrocentesca. Lo stesso cantiere sarà oggi eccezionalmente visibile, in compagnia dei responsabili dei lavori e dei restauratori, con visite programmate dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13 per gruppi al massimo di venti persone. L’ingresso è gratuito ma occorre prenotare e acquistare il biglietto online sull’app musei italiani. Dal 22 marzo poi le sale non interessate dai lavori saranno visitabili ogni sabato mattina, sempre con prenotazione.