Cena in bianco, che chic!. A tavola con Matilde

Per cenare alla corte di Matilde di Canossa, ci vuole indubbiamente l’out giusto. Così sabato sera con il Teatro Valli a fare da quinta scenica, è andato in scena a Reggio Emilia uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Cena in Bianco. Per questa edizione, che si svolge sempre tra eleganza, storia e grandi protagonisti della serata sono stati quindi la Grancontessa Matilde e la sua corte, che da Quattro Castella sono arrivati in centro storico a Reggio per un evento fatto di eleganza, etica ed ecologia, divenuto un vero e proprio rito cittadino.

In un dress code rigorosamene bianco ognuno ha portato il pasto, tovagliato, piatti, bicchieri e posate. Quest’anno l’evento, è stato organizzato dall’associazione ’Insieme alle Stelle’ e promosso dai due Comuni coinvolti, con numerose realtà del territorio, per una causa importante: parte del ricavato della splendida cena sarà infatti devoluto al Grade, Gruppo amici dell’ematologia.