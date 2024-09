Centergross, non solo sfilate. Nasce il ‘Bologna Fashion Festival’

di Amalia Apicella

Non più ‘solo’ una sfilata, ma un festival "per celebrare l’innovazione e la sostenibilità della moda", sottolinea Piero Scandellari, presidente di Centergross. È la prima edizione del Bologna Fashion Festival: tre giorni di sfilate, talk, workshop ed esposizioni da giovedì a sabato. Trenta eventi, 140 designer e brand, 200 modelle e addetti al backstage, 150 buyer, 40 influencer, 20 artigiani, 50 showroom B2B al distretto bolognese. Sono i numeri del grande evento in occasione della Winter Melody, sfilata autunno-inverno organizzata da Centergross, il più grande polo di pronto moda nato a Bologna nel ’77.

Giovedì il festival si apre alle 15,30 con il convegno Fab - Fashion App Bologna, una web app per vivere la moda, all’Arena del Sole. Alle 17 il viceministro del Made in Italy Valentino Valentini, il presidente di Centergross Piero Scandellari, il parlamentare europeo Carlo Fidanza, l’assessore regionale Vincenzo Colla, il responsabile Cna Federmoda Antonio Franceschini, il vicesindaco della Città metropolitana Marco Panieri, il phygital export manager di Centergross Riccardo Collina, l’art director Roberto Corbelli e il communication manager Alessandro Nardone parleranno del fatto che ‘Il futuro della moda è il pronto moda’. Alle 19 il teatro ospita la consueta sfilata autunno-inverno Winter Melody.

"Il 1969 è stato un anno complicato, ma nel giro di pochi giorni, tra il 20 luglio e il 4 agosto, ecco due fatti importantissimi: l’uomo sbarca sulla luna e iniziano i colloqui di pace segreti per la guerra in Vietnam – spiega Corbelli –. La luna ha ispirato le collezioni che presenteremo, simbolo onirico di cambiamento e pace. La donna protagonista delle collezioni è una donna che sogna e sa di poter realizzare i propri sogni". Alle 17.30 è previsto l’aperitivo di presentazione di Cartiera. Alle 21 ogni giornata di festival si conclude con la visita guidata di Succede solo a Bologna, ‘Bologna e la Moda’ (già tutte sold out).

La seconda giornata inizia alle 9 con l’open day dello showroom B2B (distretto Centergross). Alle 17 la sala Consiglio della Città Metropolitana ospita il convegno Moda e Intelligenza Artificiale. Tra i relatori c’è anche il sociologo Derrick de Kerckhove. Alle 17 Il Mulino presenta Moda e mode (vicolo Posterla 1): la nascita del Made in Italy negli anni ‘50. Alle 17.30, Whites Snc-Bologna è una regola al Whites by Nettuno e alle 18 Next Fashion School-Tra Terra e Cielo in via Testoni 2. Sempre alle 18 viene presentata la collezione Angela Mele Milano - Bffc Trunk Show in via San Felice 26.

Alle 19 aperifashion in centro e live piano di Francesco Cavestri di Doria1905 - Red & Blue note. Alle 20 va in scena la performance teatrale Vesti come mangi all’Arena del Sole, presentata da Giorgio Comaschi. Chiudono la giornata LunasRefashion, la sfilata al Centro Natura, e Fashioncats and digital show by Rotary e Anfi a Villa Orsi: l’eleganza della femminilità unita al fascino dei felini. L’ultima giornata prevede workshop dalle 10 a Palazzo d’Accursio a cura di Curvy Pride Aps e la Sfilata per l’inclusione, dalle 10,30, su via Rizzoli.