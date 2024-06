Cento eventi nei luoghi più belli. In giro con Entroterre Festival

Artisti di grande fama si esibiranno in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’entroterra emiliano romagnolo, toscano e laziale, in oltre 100 eventi che dal 4 luglio al 31 agosto porteranno il pubblico a immergersi in location suggestive: torna ‘Entroterre festival’, che quest’anno porta ospiti del calibro di Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Goran Bregovic, Frankie hi-nrg mc , Neri Marcorè e molti altri. Vengono poi riscoperte le tradizioni del territorio, come l’Ocarina di Budrio e la chitarra Centopievese, ma le ambientazioni non sono da meno: sede di numerosi concerti saranno i luoghi Bertinoro (FC), dai giardini ai piedi della spettacolare Rocca (la cui capienza è stata tra l’altro ampliata quest’anno, raggiungendo 1200 posti), alla concattedrale di S. Caterina d’Alessandria e il Parco della Fratta. A Bertinoro si esibiranno Vinicio Capossela, che aprirà il festival il 4 luglio alle 21:30, e successivamente Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band il 16 luglio, Bandabardò & Cisco il 2 agosto e , in chiusura, Daniele Silvestri il 31 agosto. Non mancano poi le collaborazioni con altri festival e rassegne del territorio, tra cui quella dei 300 Scalini a Bologna, che godono anch’essi di una location che permette di vedere dall’alto tutta la città: o il Festival dei Borghi di Canossa, all’interno del quale Entroterre cura il "design" culturale di alcune serate - la prima il 5 luglio- moderate dal direttore artistico Luca Damiani. A Canossa inoltre riapre proprio quest’anno l’Arena Bosco dell’impero, che ha ora una capienza di 2000 posti. Il Festival vede anche la collaborazione con la Regione Emilia Romagna, e come ricordano l’assessore alla cultura regionale Mauro Felicori e Oderso Rubini "sosteniamo sempre tutti i progetti che portano musica e cultura sul territorio, e permettono così di riscoprire e valorizzare luoghi sparsi per tutta la regione".

Per la prima volta quest’anno sono coinvolti anche i comuni della Valle del Savio, a Mercato Saraceno il 23 luglio sarà il noto attore, cantante e autore Neri Marcorè a salire sul palco, e ritornano invece artisti che già avevano partecipato ad Entroterre, come Frankie hi-nrg mc, che sarà al Parco Villa Maccaferri a Ozzano dell’Emilia il primo di agosto, per un concerto in cui jazz e rap si incontrano. Il programma completo e i biglietti sono consultabili sul sito www.entroterrefestival.it