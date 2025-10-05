’Ceremony’: Magiera tra note e performance

"A 91 anni continuo a rimettermi in gioco", sorride Leone Magiera, pianista, direttore d’orchestra e talent scout di lunghissima carriera internazionale. ’Ceremony’ si intitola l’evento che la sua Fondazione presenterà domani sera alle 21 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, nell’ambito del Modena Belcanto Festival: non solo un concerto di giovani talenti della lirica, selezionati proprio dal Maestro, ma anche (e soprattutto) una performance multimediale ideata dall’artista Lorenzo Silvestri, capace di coinvolgere e sorprendere nell’unione di due mondi creativi, quello della musica e quello delle arti visive. "Sono sempre stato appassionato di arte, e in particolare della pittura del ‘900 – confida Leone Magiera –. Eloisa, la mia figlia più giovane, lavora nell’ambito dell’arte contemporanea ed è in contatto con gli scenari più attuali: proprio grazie a lei e alle sue suggestioni abbiamo pensato questo speciale spettacolo".

Un pianoforte smembrato e abbandonato per strada è l’ispirazione da cui Lorenzo Silvestri è partito per creare (insieme ad Alexander Benigni) l’installazione sonora che accoglierà gli spettatori già all’ingresso del teatro. I martelletti del pianoforte, spezzati, esausti, quasi privi di vita, esprimono incertezza, tempo sospeso, come un dramma, le stesse atmosfere del piccolo film di Silvestri ’Youth Youth Youth’ che diventerà la scenografia in movimento del concerto: la telecamera inquadra ragazzi, vestiti da cerimonia, accasciati nel centro di Roma, forse stremati per una notte di baldoria, o forse sfiancati dal collasso generazionale.

"Abbiamo scelto arie d’opera e brani che potessero esprimere questi sentimenti, come in una sonorizzazione live del film", spiega Eloisa Magiera. "Volevamo che fossero tutti coerenti con l’idea drammaturgica di dare voce a una generazione che non ha voce", aggiunge il Maestro. Ecco allora ’When I’m laid’ di Purcell (da ’Dido & Aeneas’), ’Sgombra la sacra selva’ dalla ’Norma’ di Bellini, il Donizetti di ’Una furtiva lagrima’ dall’Elisir d’amore’ o di ’Tombe degli avi miei’ da ’Lucia di Lammermoor’ così come ’L’orrido campo’ da ’Un ballo in maschera’ di Verdi, affidati a sei cantanti selezionati dal ruggente Leone, Giulia Alletto, Simone Fenotti, Lorenzo Martelli, Sara Minieri, Ilaria Monteverdi e Paolo Nevi, accompagnati da Alessandro Zilioli. Lo stesso maestro Magiera poi eseguirà al pianoforte ’Senza mamma’. Uno dei sei giovani cantanti riceverà poi il Premio Leone Magiera che ogni due anni viene assegnato a una voce lirica under 30 che si sia distinta per le doti artistiche e musicali: della commissione selezionatrice fanno parte anche Carmela Remigio e Fabio Sartori. "I colloqui con Lorenzo Silvestri, talentuoso artista visivo, mi hanno spinto a lanciarmi in questa nuova avventura anche con una certa ribalderia e una dose di coraggio – ammette Leone Magiera –. Io la ritengo un’avventura eccitante che spero conquisterà il pubblico sia della lirica che delle arti visive".