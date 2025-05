Cesare Cremonini e Luca Carboni: “Abbiamo cantato insieme, è stata la cosa più bella del mondo”

Bologna, 26 maggio 2025 – “La vera bellezza si nasconde, non si fa trovare facilmente. Non è a portata di tutti. Anche per questo quando Luca Carboni entra in una stanza quella stanza non ha più pareti ma colline e alberi in fiore, finestre, case e cortili di strade infinite”.

Cesare e Cremonini e Luca Carboni insieme in studio nel post su Instagram: "Abbiamo cantato insieme - scrive Cesare -. Sembra una frase comune ma è stata la cosa più bella del mondo"

Così Cesare Cremonini sul suo profilo Instagram racconta l’incontro con Luca Carboni in studio.

"Luca è venuto a trovarci abbiamo cantato insieme “SAN LUCA” ma non solo… Il grande pubblico del tour 2025 vivrà momenti (per me) molto importanti - aggiunge Cesare nel post -. Come dico sempre non contano niente i numeri senza le biografie. Io, la band, tutta la mia squadra, ci siamo emozionati moltissimo di fronte a un gigante (di quelli veri) della musica italiana che torna ad abbracciare il mondo con la sua voce. Abbiamo cantato insieme. Sembra una frase comune ma è stata la cosa più bella del mondo. Abbiamo cantato, insieme. Grazie Luca. Il cappellino è il “sole luna” di Lorenzo Jovanotti che sta finendo il suo grande tour nel palasport. Oh Yeah!”.

Immediati centinaia di commenti del grande pubblico dei due artisti bolognesi. Da quel “Che San Luca vi possa benedire per sempre”, a “Bellissimo abbraccio tra voi...non vediamo l'ora di vedervi magari anche di vedere Elisa” fino a “Già piango sapendo di vedervi assieme nella mia Bologna...grazie”.