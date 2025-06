Cesare Cremonini incanta San Siro: 60mila in visibilio

Bologna, 15 giugno 2025 – Grande successo per il debutto di Cesare Cremonini a San Siro, di fronte a quasi sessantamila spettatori, dove stasera è iniziato il tour del cantante bolognese che il prossimo giovedì approderà al Dall'Ara (inizio ore 21), con il bis programmato per venerdì 20.

Cesare Cremonini in concerto a San Siro, quasi 60mila fan in delirio

Il momento più atteso della serata il duetto con Luca Carboni: i due danno il massimo insieme nella la hit 'San Luca', contenuto nell'ultimo album Alaska Baby e legata al colle simbolo della città di Bologna. Un brano molto 'bolognese', dunque, che ha incantato gli spettatori.

Carboni lo accompagnerà anche a Roma e nella 'sua' Bologna: "Parteciperà a più live possibili”, aveva annunciato Cremonini prima di salire sul palco. Per entrambi è fondamentale il legame con la loro Bologna: “Mi emoziona l'idea che Luca torni al Dall'Ara per due sere di fila”, osserva il cantautore. Perché se è vero che “non esistono eredi di artisti inimitabili come Lucio Dalla”, Cremonini ha sempre pensato che la sua storia dovesse essere “in continuità” con la tradizione musicale bolognese, “un valore più importante delle cose che potrei guadagnare durante la carriera. Sono un traghetto che porta avanti questa tradizione”.