Cesare: "Nuove canzoni con Elisa"

Nel cuore dell’Alaska e di un lungo viaggio, a Cesare Cremoni arriva un messaggio di Elisa: è il testo di una canzone. Una luce nella notte. Quella canzone diventerà poi Aurore boreali nell’album Alaska baby, che ora è anche Disco di Platino, e basterebbe questo aneddoto, che lo stesso Cesare racconta nel documentario sul suo viaggio-album a dire molto sul legame fra i due cantautori. "Un amore artistico", lo chiama Cremonini, che ha annunciato sui social di essere al lavoro con Elisa Toffoli su nuova musica.

"Ci sono canzoni nascenti che stiamo scrivendo uno di fianco all’altra– scrive Cesare –, producendo e creando in modo molto naturale, come se lo facessimo da sempre. Questo nostro amore artistico, esploso sul palco del mio ultimo tour, è una collaborazione molto importante per la mia vita e per la mia carriera, che ha già dato frutti come Aurore boreali e Un’alba rosa. Ma erano solo le prime luci di qualcosa di molto più grande che stiamo scoprendo insieme giorno dopo giorno". "La voce di Elisa la conoscete tutti – aggiunge, pubblicando una carrellata di foto che li ritrae insieme – ma è riduttivo parlarne solo per queste doti. Elisa è una produttrice instancabile, visionaria e competente come pochi artisti sanno esserlo. Adoro incontrarla su questi fronti che sono quelli che amo di più anche io. La bella notizia è anche che Eli sarà sul mio palco (e io sul suo) in diverse date speciali del grande tour di 13 stadi del 2025, già interamente sold out. Un inno alla gioia".

Ora non resta dunque che scoprire quali saranno le date. Per quanto riguarda il Cremonini Live25, con oltre 500mila biglietti venduti, Cesare è già al lavoro insieme al team di creativi della NorthHouse di Londra, studio creativo che ha lavorato negli ultimi tour di artisti come i Coldplay, Bruno Mars, oltre ad aver collaborato alla realizzazione di eventi come il giubileo di platino della regina e il concerto per l’incoronazione di re Carlo.