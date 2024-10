Cesare radoppia. Nuove date a Roma e Bari

Un tutto esaurito anche per la seconda data nel suo Dall’Ara (19 e 20 giugno), mentre raddoppiano quelle di Roma (il 17 e ora anche il 18 luglio) e al San Nicola di Bari (al 3 si aggiunge il 4 luglio). Non si arresta – a poco più di una settimana dall’annuncio del tour negli stadi di Cesare Cremonini –, la caccia ai biglietti e ai live sotto le stelle dei cieli italiani. Dalla partenza a Lignano l’8 giugno fino al mitico Olimpico, quello del cantautore sarà un viaggio che toccherà anche Milano (15 giugno), Napoli (24 giugno), Messina (28 giugno), Padova (8 luglio) e Torino (12 luglio).

"É un tour da Champions League. Grazie a tutti", scriveva ieri la popstar bolognese sui social commentando l’incredibile risposta dei fan. E, non a caso, proprio nelle ore in cui si trovava davvero a vivere le emozioni del Campionato per eccellenza, seguendo il suo Bologna nella storica trasferta di Liverpool. Lo ha anche raccontato in un video che ha mandato al Resto del Carlino, appena arrivato nella città dei Fab Four.

"Ho incontrato tanti tifosi in aereo e la pensiamo più o meno allo stesso modo: umiltà, ma anche emozione e sogno – ha detto Cesare in auto mostrando la maglia rossoblù con il suo nome –. Liverpool non è famosa solo per il calcio, ma anche per la musica. So che Gianni (Morandi, ndr) mi ha già anticipato per le sue scorribande in giro per la città a caccia di memorabilia dei Beatles, ora lo raggiungo. Non vedo l’ora di essere allo stadio".

E negli stadi, dunque, vivranno le emozioni dei fan dell’artista, che ha appena lanciato il nuovo singolo, Ora che non ho più te: brano che è stato il più ascoltato in radio nelle prime 24 ore e attualmente, a una sola settimana dall’uscita, si trova nella top10 della classifica dell’airplay (EarOne) ed è stabilmente nella top 30 di Spotify. Il videoclip è nella top 5 dei video in tendenza su YouTube, mentre nomi della fotografia internazionale come Luigi & Iango hanno immortalato l’artista italiano nei loro studi di New York a fine agosto.

E intanto cresce anche l’attesa per il nuovo album, di cui ancora non è stata annunciata l’uscita, ma che si aggiunge ai successi di 25 anni di carriera che i fan potranno ascoltare dal vivo in questa lunga estate. L’ultimo show nella sua Bologna era stato due anni fa all’Unipol Arena. E ancora prima, al Dall’Ara nel 2018, nell’abbraccio di 40mila persone. E anche in quel caso Cesare indossava una maglia rossoblù.

Laura Bianchi