Che gusto c’è a schiacciare ancora play

Moroni

Torna l’estate. Torna il caldo. Torna anche La mia playlist, la tradizionale rubrica che ogni sabato vi porta cinque consigli musicali freschissimi da ascoltare, per non perdersi neanche una novità e per riassaporare successi ormai dimenticati. E allora partiamo con Riccione, tormentone dei Thegiornalisti del 2017: è il nostro pezzo pescato dal passato, che passato non è. Continuiamo con quello che sembra destinato a diventare il tormentone di quest’anno: Che gusto c’è di Fabri Fibra feat. Tredici Pietro (al secolo Pietro Morandi, figlio di Gianni), estratto dall’album Mentre Los Angeles brucia, in uscita venerdì. Si prosegue con un brano italiano, e scegliamo Ma che freddo fa di Nada (stempera la calura...), e con uno straniero, Mwaki di Sofiya Nzau e Zerb (anche nella versione remixata da Tiesto, se volete ballare...). E, per chiudere, la fantasia dello chef: Nokia di Drake.

Playlist: Riccione, Thegiornalisti; Che gusto c’è, Fabri Fibra feat. Tredici Pietro; Ma che freddo fa, Nada; Mwaki, Sofiya Nzau e Zerb (Tiesto remix); Nokia, Drake.