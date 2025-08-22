Che spettacolo ’Controvento’. Aquiloni e mongolfiere ad Ascoli

Ascoli, 22 agosto 2025 – Con la consegna del Premio Sibylla 2025 al Ministro Eugenia Roccella, prenderà il via domani Controvento - Festival dell’Aria. La consegna del premio sarà anticipata alle 18 dall’inaugurazione nella Pinacoteca Civica della mostra Lei è – Sibilla Sibille, a cura di Simona Bramati e Riccardo Aichner. Insieme al Ministro Roccella, saranno premiate anche Michela Fortuna, farmacista e imprenditrice, e Patrizia Palanca, già dirigente scolastica e oggi direttore della sede ascolana della Fondazione Its Nuove Tecnologie & Made in Italy nelle Marche. Controvento - Festival dell’Aria anche quest’anno racconterà il Piceno attraverso le sue bellezze naturali, le tradizioni e le eccellenze del territorio, animando alcuni dei luoghi più suggestivi della zona: da Colle San Marco a Colle San Giacomo, fino alla Cava Giuliani, immersa tra la vegetazione e le pendici montane.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, Controvento si prepara a regalare ancora una volta emozioni e momenti di magia, grazie a un programma ricco di appuntamenti realizzati in collaborazione con numerose associazioni locali. In calendario: esibizioni e gare di aquiloni, voli in mongolfiera, escursioni naturalistiche, passeggiate botaniche, laboratori creativi, spettacoli, concerti, mostre d’arte, degustazioni gastronomiche, dimostrazioni sportive e mercatini di prodotti tipici. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, fino a esaurimento posti.

Non mancheranno i consueti, attesi appuntamenti presso la Cava Giuliani, palcoscenico naturale che ospiterà alcuni degli eventi più significativi. Tra i momenti di maggiore rilievo: lunedì 25 agosto è in programma il concerto di Francesco Tricarico, martedì 26 ci sarà il concerto di Liberty Quintet con Mimmo Malandra, mentre mercoledì 27 si terrà il concerto di Morgan. Domenica 24 agosto la giornata sarà dedicata alle tantissime attività tra San Giacomo e Colle San Marco, con musica, spettacoli e stand gastronomici. Esibizione di aquiloni giganti, laboratori di formazione, laboratori artistici e teatrali, yoga, giochi di ruolo e scacchi, passeggiate botaniche, escursioni, e-bike, trekking e dog trekking, spettacoli equestri, esibizioni di falchi in volo, esibizione di deltaplani e parapendio. Poi la musica e il divertimento con il Color Day dalle 16.30. E infine l’attrazione più attesa della giornata: il volo in mongolfiera sul pianoro di Colle San Marco.