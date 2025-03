Chi è Gabry Ponte, vincitore del San Marino Song Contest 2025: il dj che fa ballare tutto il mondo

Bologna, 8 marzo 2025 – Gabry Ponte, all'anagrafe Gabriele Ponte, ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano “Tutta l’Italia”. Chi è Ponte? E’ un musicista, produttore e dj famoso in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica dance e hanno fatto ballare generazioni di giovani. Nato a Torino il 20 aprile 1973, ha 51 anni.

Il successo planetario con gli Effeil 65

La sua carriera inizia negli anni Novanta e il successo arriva dopo aver fondato gli Eiffel 65. Infatti, con la band eurodance italiana ha spopolato in tutto il mondo grazie al celebre brano Blue (Da Ba Dee): il gruppo ha venduto oltre dieci milioni di dischi. Ha fondato nel 2010 e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love. Oltre a Zucchero, ha collaborato con altri grandi artisti di fama nazionale e internazionale come Zucchero, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Jovanotti, Amii Stewart, Little Tony, Shaggy, Marracash ed Elisa.

La carriera da solista

Nel 2001 inizia la carriera da solista in parallelo a quella con gli Effeil 65, che lascia definitivamente nel 2005. Pubblica gli album "Gabry Ponte" e "Dottor Jekyll & Mister Dj", mentre tra i suoi maggiori successi ci sono "Time to Rock", uno dei suoi brani più famosi, caratterizzato da sonorità dance energiche e un ritmo travolgente; "La Danza delle Streghe”; "Geordie", un remake in chiave dance del celebre brano di Fabrizio De André; “Figli di Pitagora"; "Dragostea Din Tei", remix ufficiale del famoso brano degli O-Zone, che ha avuto grande successo nelle discoteche; "Che Ne Sanno i 2000" (con DJ Matrix); "I'll Be Your Baby Tonight" con Conor Maynard.

La radio, giudice ad “Amici” e il Festival di Sanremo

Gabry Ponte è poi entrato in Radio m2o nel 2008 e successivamente in Radio Deejay nel 2012 ed è stato anche giudice della dodicesima edizione di "Amici di Maria de Filippi" nel 2013. Negli ultimi anni si è concentrato su produziooni di Electronic Dance Music (Edm) e alcuni dei singoli più rilevanti sono stati "Il Calabrone" con Fabri Fibra e Loredana Bertè; "Monster" con Lum!x e Spinnin’ Records; e “The Passenger (Lalala)" con Lum!x e MOKABY, un remix della celebre canzone di Iggy Pop. Nel 2025 ha pubblicato "Tutta l'Italia", jingle di grande successo del Festival di Sanremo, che ha fatto ballare tutta la nazione e con cui partecipa al San Marino Song Contest 2025. La kermesse sceglie chi rappresenterà il piccolo Stato all’’Eurovision Song Contest’ di maggio.

Vita privata e malattia

Gabry Ponte nel gennaio del 2021 è stato costretto a sospendere momentaneamente la sua attività musicale a causa di un delicato intervento al cuore causato da una malattia congenita. Il dj è stato operato all'Ospedale Molinette di Torino e dopo diverse settimane di convalescenza è tornato alla piena attività. Sempre nel 2021, ma a giugno, è diventato padre, dopo la nascita di sua figlia Alice. Non si sa praticamente nulla però della compagna di Gabry Ponte su cui aleggia un grande mistero e su cui l’artista ha sempre tenuto il più stretto riserbo.