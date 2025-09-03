Chiquito: "Danzerò con Marcella" Insieme a ’Ballando con le stelle’

Ora è ufficiale: Yovanny De Jesus Moreta Felis, in arte Chiquito, 43 anni, nato a Santo Domingo, che vive a San Mauro Pascoli, sarà il maestro ballerino della grande cantante Marcella Bella. Chiquito è l’unico nuovo maestro della popolare trasmissione tv di Rai 1 ’Ballando con le stelle’, dopo avere vinto l’edizione estiva di ’Sognando... ballando con le stelle’ condotto sulla rete ammiraglia da Milly Carlucci.

Come è avvenuto l’abbinamento con Marcella Bella?

"Lo ha deciso Milly Carlucci insieme alla produzione del programma. Sono contentissimo di ballare con lei perchè rappresenta una icona della musica leggera italiana ed è conosciuta in tutto il mondo. Però io vorrei che questa volta facessimo una nuova storia in pista...".

Conosceva già la famosa cantante interprete di tanti successi a cominciare da ’Montagne verdi’?

"Sinceramente conoscevo la canzone ’Montagne verdi’ e altri suoi successi, fino all’ultimo ’Pelle diamante’ portata all’ultimo Sanremo. Di persona l’ho incotrata da poco, proprio a ’Sognando... Ballando con le stelle’, ma non avevo neppure l’idea che sarebbe diventata la mia ballerina della XX edizione di ’Ballando con le stelle’".

Ha già incontrato Marcella Bella per provare a ballare insieme?

"No. Succederà tra pochi giorni a Roma. I primi approcci sono stati al momento solo social".

Quando è entrato nel team di Milly Carlucci?

"Circa una decina di anni fa, e da allora sono sempre rimasto nel cast di ’Ballando con le stelle’ anche se non in gara direttamente. Ho sempre lavorato alle coreografie di diversi personaggi, facendo poi parte della sigla iniziale del programma ed esibendomi nel medley finale dei maestri".

Cosa si aspetta da questa grande trasmissione di Rai Uno?

"Di fare del mio meglio insieme a Marcella. Vorrei dare molto di più al mio pubblico e riuscire a stupire con questa grande cantante".

Ha mai pensato di aprire una scuola di ballo tutta sua?

"Sì. Sarà un’accademia del ballo a 360 gradi e la inaugurerò a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, domenica 28 settembre alle 17, il giorno dopo la prima puntata in diretta di ’Ballando con le stelle’ e si chiama MC Dance Academy by Chiquito, con il mio staff e con tanti insegnanti professionisti".

Ha un sogno?

"Il primo è sicuramente quello di essere un ottimo babbo per il mio primo figlio, Justin Michael che nascerà in ottobre in piena edizione di ’Ballando con le stelle’. Poi mantenere i traguardi che nella mia vita professionale ho raggiunto".