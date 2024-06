Ciak si gira: il set è qui. Folla per Siani e Pieraccioni

Ciak si gira ad Ancona per il nuovo film di Alessandro Siani ’Io e te dobbiamo parlare’ che uscirà a Natale. Le riprese sono iniziate in questi giorni, trasformando corso Mazzini in un suggestivo set, mentre la città si è stretta attorno agli attori e al cast. Siani infatti oltre a firmare la regia è protagonista assieme a Leonardo Pieraccioni: una doppia presenza che è bastata a scatenare la febbre da selfie di passanti, curiosi e comparse. Comparse che sono ben 500, per questa produzione Italian International Film con Rai Cinema, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Arriverà anche Francesca Chillemi, ex Miss Italia. Una vetrina splendida per Ancona, che sarà cornice alle scene più belle, toccando anche la Riviera del Conero e Osimi. Le prime scene sono state girate tra la gioielleria Giorgi e la fontana delle 13 cannelle. Ma niente paura, sono previste sei settimane di permanenza, c’è tutto il tempo per i selfie...