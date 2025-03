’Ciao’, l’omaggio a Dalla

Torna la magia del talento, sulla scia dell’eredità lasciata da Lucio Dalla. Sabato (29 marzo) in seconda serata su Rai1 andrà infatti in onda ’Ciao 2025 - Rassegna Lucio Dalla’, lo speciale tv realizzato in occasione della 3ª edizione di ’Ciao – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività’: l’evento ideato da Pressing Line e iCompany, promosso dalla Fondazione Lucio Dalla, è presentato da Drusilla Foer (nella foto) il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna, in occasione dell’anniversario della nascita dell’artista.

Durante la trasmissione alle performance dei vincitori delle varie categorie del Premio ’Ballerino Dalla’ si alterneranno le interviste registrate all’interno della Casa Dalla. Il premio ’Ballerino Dalla’ è stato conferito a talenti e opere che hanno apportato innovazione alla scena musicale italiana, rappresentando e reinterpretando lo spirito visionario, sperimentale e pop che ha caratterizzato la carriera di Lucio Dalla.

Hanno quindi ricevuto i riconoscimenti: Paolo Benvegnù, alla memoria, per la categoria artista, omaggiato da Luca Roccia Baldini con I Paolo Benvegnù, Irene Grandi e Brunori Sas. Quest’ultimo ha ricevuto il riconoscimento anche per la cateria canzone con ’Il Morso di Tyson’; poi Dardust per la categoria producer/talent scout, mentre Margherita Vicario e Davide Pavanello sono stati premiati per la categoria colonna sonora con ’Gloria!’. Ancora, per la categoria progetto, hanno ritirato il premio Noemi e Giulia Minoli con ’Una nessuna centomila’. Noemi ha ricevuto anche il Premio Nuovo Imaie; infine Fulminacci per la categoria percorso artistico. Sono stati inoltre conferiti il Premio Siae a Diodato, il Ballerino Dalla QN Il Resto del Carlino a Margherita Ferri e il Ballerino Fondazione Bologna Welcome ad Angela Baraldi.