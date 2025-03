Ciao Lucio 2025: l’omaggio a Lucio in onda su Rai1

Bologna, 29 marzo 2025 – La magia del talento, sulla scia dell’eredità lasciata da Lucio Dalla, ritorna.

Questa sera, a mezzanotte, su Rai1 andrà infatti in onda ‘Ciao 2025 - Rassegna Lucio Dalla’, lo speciale tv realizzato in occasione della terza edizione di ’Ciao – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività’: l’evento ideato da Pressing Line e iCompany, promosso dalla Fondazione Lucio Dalla. A presentarlo, per la prima volta, è stata Drusilla Foer il 4 marzo, al Teatro Arena del Sole di Bologna, in occasione dell’anniversario della nascita dell’artista.

Drusilla Foer, sul palco del Teatro Arena del Sole, mentre consegna uno dei premi di 'Ciao - Rassegna Lucio Dalla'

Durante la trasmissione alle performance dei vincitori delle varie categorie del Premio ‘Ballerino Dalla’ si alternano le interviste registrate all’interno della Casa Dalla. Il premio ‘Ballerino Dalla’ è stato conferito a talenti e opere che hanno apportato innovazione alla scena musicale italiana, rappresentando e reinterpretando lo spirito visionario, sperimentale e pop che ha caratterizzato la carriera di Lucio Dalla.

Premi e premiati

Hanno quindi ricevuto i riconoscimenti: Paolo Benvegnù, alla memoria, per la categoria artista, omaggiato da Luca Roccia Baldini con I Paolo Benvegnù, Irene Grandi e Brunori Sas.

Quest’ultimo ha ricevuto il riconoscimento anche per la categoria canzone con ‘Il Morso di Tyson’; poi Dardust per la categoria producer/talent scout, mentre Margherita Vicario e Davide Pavanello sono stati premiati per la categoria colonna sonora con ‘Gloria!’.

Ancora, per la categoria progetto, hanno ritirato il premio Noemi e Giulia Minoli con ‘Una nessuna centomila’. Noemi ha ricevuto anche il Premio Nuovo Imaie; infine Fulminacci per la categoria percorso artistico. Sono stati inoltre conferiti il Premio Siae a Diodato, il Ballerino Dalla di QN-il Resto del Carlino a Margherita Ferri (video) e il Ballerino Fondazione Bologna Welcome ad Angela Baraldi.