Lucio Dalla: la diretta di ‘Ciao rassegna 2025’, omaggio e premi

Bologna, 4 marzo 2025 – E’ iniziata la grande serata di Lucio Dalla all'Arena del Sole di Bologna. Il 4 marzo, giorno in cui avrebbe compiuto 82 anni, torna la terza edizione di ‘Ciao - Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività’, un omaggio al grande artista bolognese. L'evento andrà in onda anche in tv con uno speciale il 29 marzo, in seconda serata, su Rai1. QN-il Resto del Carlino è media partner dell’evento.

Inaugurato ‘Felicità’, il murale per Lucio

Durante la serata vengono assegnati i premi ‘Ballerino Dalla 2025’ agli artisti e alle artiste che hanno saputo esprimere al meglio la capacità di innovare e dare valore alla scena pop nazionale. Una grande “festa di compleanno”, l’ha definita la conduttrice della rassegna Drusilla Foer, che proseguirà fino al 5 marzo, con un incontro dei vincitori a Casa Dalla.

'Ciao, rassegna Lucio Dalla' celebra il grande artista bolognese dal palco dell'Arena del Sole (foto Ipa)