Cinematica, risate potenti. Apre oggi il festival ospitato tra Ancona e Jesi

‘Morir dal ridere’. L’espressione evoca il divertimento più sfrenato, ma come tema della nuova edizione del festival Cinematica assume un significato molto più profondo. La rassegna ideata da Simona Lisi torna apre oggi e domani con una preview tra Ancona e Jesi, ed entra nel vivo giovedì 31 nel capoluogo, dove proseguirà fino al 3 novembre. Trenta eventi e 60 ospiti, pronti a esplorare soprattutto la dimensione del tragicomico. Non a caso oggi (ore 19) allo Sperimentale di Ancona si potrà ammirare la danza comica e grottesca della storica compagnia Sosta Palmizi con ‘Agata’, opera firmata dal coreografo e danzatore Giorgio Rossi. A seguire, ‘Gonzago’s Rose’ della coppia Federica Tardito e Aldo Rendina, autori dall’ironia poetica in cui il linguaggio della danza abbraccia quello teatrale. Domani (ore 18) a Palazzo Pianetti di Jesi sarà inaugurata la prima personale di Donato Sansone, tra i più geniali registi di film di animazione italiani. In serata al Teatro Moriconi andrà in scena ‘Harleking’, metamorfico lavoro su un demone dall’identità ambigua e multipla, a cura di Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi.

Molto atteso, venerdì 1 alla Mole Vanvitelliana, è l’omaggio a Ugo Tognazzi da parte del figlio Ricky. Il popolare attore e regista racconterà il padre, al quale ha dedicato un doc che sarà proiettato prima dell’incontro. Si potrà vedere anche ‘Nur zum spass, nur zum spiel’ di Volker Schlöndorff, dedicato a Valeska Gert, la musa ispiratrice di ‘Cinematica 2024’. Con il suo teatro-danza ruvido e coraggioso nella Germania degli anni Venti e Trenta fu una pioniera della performance art e del punk tedesco. Il 31 alla Mole di Ancona sarà inaugurata la mostra ‘Pulcinella Segreto - illustrazioni inedite di Mauro Evangelista’, grandissimo illustratore da poco scomparso. Sabato 2 alla Mole incontro con la scrittrice Lia Celi, storica firma di ‘Cuore’. Da non perdere ‘Il cine-concerto della felicità’, mix di musica, proiezioni e conversazioni a cura di Andrea Satta dei Têtes de Bois e Agostino Ferrente, regista de ‘L’Orchestra di Piazza Vittorio’, e ‘Il Teatropostaggio da un milione di dollari’, produzione di Malte con la regia di Giacomo Liliù, performance che si svolge su due piani, quello della realtà e quello virtuale su Telegram. Domenica 3 la Mole accoglierà i progetti finalisti di ‘Cinematica Videodance Competition’. A condurre saranno Niba e Andrea Bartola. Seguirà il pluripremiato ‘Gianni’, ispirato alla voce di Gianni Pampanini, di e con Caroline Baglioni. Gran finale con Arianna Porcelli Safonov, storyteller e autrice di successo che presenterà ‘Gli sforzi inutili con cui la vita imita l’arte’, monologo capace di scherzare sul mondo dell’arte contemporanea. Programma completo su www.cinematicafestival.eu.

Raimondo Montesi